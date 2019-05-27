影／車亂停卡住消防車！他「攀牆躲大火」沒力了…當場15F墜落慘死

▲男子攀牆躲避火勢，最後卻體力不支墜樓。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市道里區一棟社區大樓，昨（26）日傍晚18點23分發生大火，雖然消防隊派出17輛消防車和68名人員到場撲滅火勢，但因為道路受到住戶「車輛亂停」緣故而進不來，使得一名攀牆躲避火焰的男子最後體力不支，從15樓窗外墜落慘死。

▼住戶車輛亂停導致消防車進不來。（圖／翻攝自微博）

據《成都商報》報導，26日晚間，「民生尚都祥園」社區9號樓的16樓發生大火，初步推測是天然氣爆炸所致，雖然火勢在19點05分就已全部撲滅，卻仍有2人不幸喪命。社區住戶指出，之所以發生憾事是因為道路全被住戶們的轎車塞住，導致消防車和雲梯車進不來。

從影像可見，一名男子為了躲避火焰襲來，因此爬出窗外攀住15樓外牆，不料等待大約10多分鐘依舊無法脫困，最終體力不支當場摔死；另一名女性罹難者則是在廚房中直接被天然氣炸死。有居民再指，社區大樓內根本就沒有滅火器，剩下的也都是過期設備，就連消防栓打開都沒有水出來， 使得火勢無法快速被控制。

▼網友在底下討論事故原因。（圖／翻攝自微博）

也有人說，男性罹難者原先是坐在窗台上等待救援，後來因為受不了熱氣撲來，所以才冒險攀出窗外，結果不幸墜樓。消防隊表示，接獲報案當下就已通知公安、醫療、燃氣、應急局共同協助處置，目前事故原因還有待釐清。