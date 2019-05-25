Wi-Fi聯盟將除名華為　外媒預測「下個是藍牙」慘到無線耳機都不能用

▲華為手機未來可能連藍牙都不能用？（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國政府封殺華為，獲得多間國際企業響應，繼制定SD記憶卡標準的SD協會（SD Association）除名華為之後，無線網路認證組織Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）也表示，為配合川普政府對華為的禁令，決定將華為暫時從Wi-Fi聯盟中除名。目前已確定華為未來的手機無法使用Google旗下服務、也無法使用microSD記憶卡、Wi-Fi連線上可能也有限制。外媒預測，下一個將遭到除名的恐怕是藍牙。

根據科技網站《Android Police》指出，藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）是位於華盛頓州的非營利技術組織，掌握了無線技術的所有關鍵，如果沒有藍牙技術聯盟的授權，就無法使用藍牙技術製造產品，沒有藍牙的智慧型手機可能不是世界上最糟糕的事情，但可能是壓倒華為手機業務的「最後一根稻草」。

▲失去了藍牙，華為手機會慘到連無線耳機都不能用。（圖／先探投資週刊提供）



一旦失去藍牙支援，華為將不能利用手機連接無線耳機或揚聲器、不能與車載娛樂設備配對、不能連線智慧家居設備、健身追蹤器或智慧型手錶，這將讓華為的手機毫無競爭力可言，連製造出來的價值都沒有。

當然華為可能會嘗試對藍牙進行逆向工程，或是在沒有取得授權的情況下繼續使用藍牙，雖然在國內可以享有對藍牙技術聯盟法律攻擊的豁免權，但在世界上任何一個國家，這個策略幾乎不可行，只會導致禁止銷售華為手機的禁令。

《Android Police》分析，藍牙技術聯盟做為一個非政府實體組織，基本上地球上的每一隻手機都必須通過它的授權，對華為而言這比Google的影響更大，華為可以在沒有Google應用程式與服務的情況下繼續生產手機，但是沒有藍牙的手機這一點，其實並不容易解決。