慧眼看天下／美國祭封殺禁令　華為「四面楚歌」

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰越演越烈，美國總統川普15日透過國家緊急狀態的頒布，簽署行政命令，把華為列入貿易黑名單，禁止美國公司與華為合作，在科技界掀起漣漪。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，繼川普祭出禁令後，美國引擎巨擘谷歌就跳出來宣布「分手」華為，終止所有業務往來，這也意味著未來華為手機，將無法使用安卓系統的更新以及Google服務，包括G-Mail和Google Maps等。不過為了避免一般客戶權益受損，以及給予企業配套緩衝，美國推遲華為禁令90天，但效期僅到今年8月19日，期限過後仍會評估是否延長。

李大中補充，美國繼生效25%關稅後，再對華為趕盡殺絕，現在有外媒報導表示，貿易戰是美國用來遏止大陸期望變成全球科技主導者的野心，因為貿易戰，不僅使得大陸科技企業對美國出口減少、跨國公司可能會另擇它國進行投資，從而使得大陸失去獲得高科技技術的機會。不過關稅戰升級，但重要電動車原料稀土未遭美國課徵關稅，加上大陸國家主席習近平在20日前往江西考察稀土產業，負責中美貿易談判的中方代表人劉鶴也陪同一行考察，引發市場關注。因為稀土是高科技產業晶片不可或缺的一個元素，中國大陸更佔有全球產量的70%，所以現在外界預測，稀土可能是習近平貿易戰的下一張「王牌」，也是談判的重要籌碼。

除了貿易戰外，美國還有另一個中東戰場。李大中表示，伊拉克首都巴格達的綠區，在19號遭一枚火箭襲擊，而且火箭還落在距離美國駐伊拉克大使館約一公里處，雖然目前未有人宣稱發起這起攻擊，但砲擊不久後，川普就在推特貼文表示，如果伊朗想打仗，伊朗將正式宣告結束，永遠不能威脅美國。表面上看，美伊看似走到了戰爭的邊緣，但現在的局勢其實是美伊雙方都不想打，不過都必須擺出不怕打的姿態，以免在氣勢上先落下風。外界認為，真正的挑戰，其實是如何讓雙方在都能保全面子的情況下，退回談判桌。