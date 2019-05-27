鄰居墜遮雨棚身亡！屋主求償740萬　法院判「非凶宅」免賠

▲法官認為，凶宅的認定不擴及屋外周邊，判決墜樓輕生的男子家屬免賠償1樓屋主。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一名家住1樓的王姓屋主提告，5樓住戶墜樓身亡，遺體躺臥的地點就在1樓遮雨棚，害他的屋子變凶宅，向家屬求償房價減損損失740萬元。不過台北地方法院判決，該遮雨棚並非王男所專有，且為大樓的法定空地，屋子因此不算凶宅，墜樓男的家屬免賠，全案可上訴。

王姓屋主主張，住在5樓的任姓男子於2016年2月間墜樓輕生，遺體躺臥在他的房屋外側遮雨棚上，導致他的屋子成了凶宅，使得其房價僅損高達746萬4397元，認為任姓男子以違背善良風俗方式造成他的損失，因此其配偶及子女須連帶賠償740萬元。

任男的家屬則反駁，任男因長期為疾病所苦，處於意識錯亂狀況，事發是意外或失足導致並未釐清，更無法認定違背善良風俗；而遮雨棚所在地點應為大樓的法定空地，並不會讓1樓住宅部分變凶宅，不動產估價師將圍牆、遮雨棚占用的法定空地列入房屋價值，並不合理。

法官認為，根據檢警相驗、調查資料顯示，任男應為長期受疾病所苦輕生，雖然墜落點在1樓王姓屋主的房子外，用圍牆、遮雨棚隔出的專用空間，但調取大樓1樓平面圖及2到4層平面圖，確認遮雨棚覆蓋的區域，並非王姓屋主所專有房屋區域，即便遮雨棚因任姓男子的墜樓被撞破，不過行為地及發生地都不在王男住家的專屬範圍。

另外，根據內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」規定，需告知是否曾發生兇殺、自殺等非自然死亡請型，僅限於建物「專有部分」，不擴及其他周邊，例如樓梯間、屋頂平台等共有、公有區域，因此難認任男的墜樓事件使得王男的房屋成為凶宅，亦難認對房價產生影響，判決任姓男子家屬免賠，全案可上訴。

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