快訊／印度購物中心大火「至少15人被燒死」　學生4樓跳下倉皇逃生

印度吉拉特邦蘇拉特一家購物中心24日發生火災,據當地媒體報導,至少有15名學生遇難。從現場目擊者拍下的影片可見,火災發生時有幾名學生從該棟大樓的3樓和4樓間跳下,倉皇逃生保命。官員們受訪時表示,「火災是在今天下午15時30分左右爆發的,事故發生時Takshashila Complex商業大樓瞬間被火勢吞沒,火災發生原因目前還不了解。」

綜合外媒報導,印度吉拉特邦蘇拉特商業區一家購物中心24日發生大火,至少有15人喪命,大多數學生年齡介於14歲至17歲間。當地官員表示,火災是在今天下午15時30分左右爆發,瞬間吞沒了蘇拉特地區商業大樓Takshashila Complex的兩層樓。

從現場目擊民眾拍下的影片可見,火災發生當下大樓濃煙直竄,不少學生為了保命,直接在3樓與4樓間攀爬,甚至還有人從4樓直接跳下。一名消防隊員稱,已派出19輛消防車控制火勢,目前有多人被救出並送往醫院救治。



