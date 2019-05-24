快訊／印度購物中心大火「至少15人被燒死」　學生4樓跳下倉皇逃生

國際中心／綜合報導

印度吉拉特邦蘇拉特一家購物中心24日發生火災，據當地媒體報導，至少有15名學生遇難。從現場目擊者拍下的影片可見，火災發生時有幾名學生從該棟大樓的3樓和4樓間跳下，倉皇逃生保命。官員們受訪時表示，「火災是在今天下午15時30分左右爆發的，事故發生時Takshashila Complex商業大樓瞬間被火勢吞沒，火災發生原因目前還不了解。」

綜合外媒報導，印度吉拉特邦蘇拉特商業區一家購物中心24日發生大火，至少有15人喪命，大多數學生年齡介於14歲至17歲間。當地官員表示，火災是在今天下午15時30分左右爆發，瞬間吞沒了蘇拉特地區商業大樓Takshashila Complex的兩層樓。

從現場目擊民眾拍下的影片可見，火災發生當下大樓濃煙直竄，不少學生為了保命，直接在3樓與4樓間攀爬，甚至還有人從4樓直接跳下。一名消防隊員稱，已派出19輛消防車控制火勢，目前有多人被救出並送往醫院救治。

