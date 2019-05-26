謝長廷自嘲過去式　贈柯文哲八字箴言：江湖險惡，請多珍重

▲台北市長柯文哲、駐日代表謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／福島報導

台北市長柯文哲訪日4天行程將在26日結束，此行一路陪伴柯2天的駐日代表謝長廷，中午餐宴完後便先行離開。謝長廷離開前在遊覽車上與媒體談話，被問到有什麼話要對柯文哲交代一下？他表示，「江湖險惡，請多珍重」，同時也祝柯文哲心想事成，讓一旁的柯文哲也忍不住發笑。

謝長廷表示，這兩天媒體的敬業，也感受到市長工作很辛苦，「我在旁邊旁觀察，點滴在心頭，他的想法我比較了解」；謝舉例，比如說柯對台灣的看法、對公務體系的想法，其實蠻相向的，且基本上人生態度跟他也覺得蠻接近的，「其實人都是有交流以後比較了解，當然有時候他在批評什麼，有些東西我也不一定贊成，但是大部分對台灣、對這社會的看法其實蠻接近的。」

至於政治的看法是否也很相近？謝長廷說，政治看法很廣，但是有感受到他的超人氣，還自嘲自己就是比較過去式，「生物可以活著就是生態適合他，生態不適合我們就應該退，現在要選的人都當紅，表示這生態適合他們。」

謝長廷強調，對於2020沒有辦法給柯文哲什麼建議，就像是在下棋的人，你在旁邊喊要出馬出馬、起炮起炮，這會笑話；他也笑說，前輩不一定比較厲害，前輩是這樣，到十段的，可能跟當紅的五段的打，其實是五段比較強，劍術來講五段比較強，道來講是十段比較強，術來講年輕的比較強，「館長啦、徐曉東啦，那都最強的。」

謝長廷說，如果那個道來講，太極拳十段，道可能他比較強，透過這個術要達到更遠的目標，開悟啦，人生圓滿，那些叫道；術來講，年輕才有辦法，跟年輕的打拳擊一拳就蹲下去。

接著謝長廷笑說，自己有自創流體太極，而且還有申請商標，稱都是追求比較柔和、圓，讓一旁的柯文哲任不住誇說，「你跟張三丰同級。」

媒體問到，要離開前有什麼話要對柯文哲講或是交代一下？謝長廷說，「江湖險惡，請多珍重」，並提醒柯「無招就是有招」；他也說，阮昭雄、卓榮泰都是謝系出身，如今兩人也互相有不同意見，所以都說謝系很矛盾，但是尊重自由多元，「花就是要紅、葉子就是要綠，紅花綠葉，社會是漂亮的，花一定要紅葉子一定要綠，爭來爭去，各自扮演角色，柳綠花紅。」

