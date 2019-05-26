觀察／核食議題打入日本心坎又創造議題　柯文哲2020信心增

▲柯文哲拜會宮城縣副知事。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲26日結束4天日本行程，儘管時間短、政要拜會也低調處理，但把握核食議題、深入核災區考察，在成功創造聲量之餘也取得日本方的信任；此外，從出發前日本駐台大使沼田幹夫親自送機，到了日本後從眾議員到日本媒體無不關注「選總統」，代表柯已是能讓日方押寶的一股勢力，讓柯對於2020年的信心大增。

此次訪日行由北市府內部的「戰情室」操刀，還幾乎全員出動，研考會主委余家哲、北市副發言人陳冠廷、市長室主任研究員李縉穎、研究員陳建璋隨行訪日，全程緊盯柯文哲動態。相比3月的訪美行，訪日時間雖短，但成功打出不少聲量，還把核食議題「出口轉內銷」，幫柯文哲在現階段藍綠內鬥情勢下，爭取到不少曝光。

柯文哲這次訪日政要拜會行程不少，但比人數，贏不過先一步訪日的前行政院長賴清德，也因此，柯營幕僚未特別操作此部分的議題，避免被拿來做比較。此外，由於時間點近2020總統年，日本眾議員、政要採不公開會面，避免被劃分選邊站，也感受出柯文哲缺乏外交系統支援與人脈的窘境，外交曝光度仍不如已有長年累積的藍綠陣營，此部分在未來競逐2020仍將會是柯的弱處。

檢視柯文哲這次訪日行程，名義上是參加觀光論壇，但僅快閃富山市2小時，多數時間仍放在東京都拜訪政要。接著再轉往311災區福島、宮城，考察災後重建狀況，還親自食核災區食品，碰觸的議題都超越地方首長層級。

這次柯文哲訪日抓住日本急於解決核食問題的心理，用「科學依據」的論述直搗藍綠失信於日本的破口，不一面倒提倡開放核食，而是從理性層面把開不開放核食進口的問題用科學證據解決，成功取得日方的信任。此外，也藉此點出國內反核食公投的荒謬之處，讓出國在外的同時仍在台灣維持一定話題，形同「一箭雙雕」。

此行柯文哲造訪日本，從當地媒體到拜會的眾議員，無一不關心柯文哲選不選總統，在成功打出核食議題後，搭配上後2天拜訪東北縣市收到熱烈歡迎，讓柯文哲對參選2020一事信心大增。

▲柯文哲吃核災區食品。（圖／記者陳家祥攝）

