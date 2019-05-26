韓國瑜網路聲量居冠　蔡英文同婚加持緊追！郭台銘躍升第四

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

2020總統參選人中，國民黨以高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘呼聲最高；民進黨方面，總統蔡英文、前行政院長賴清德之爭，熱度持續延燒。據網路溫度計最新調查顯示，在總統參選人的網路聲量中，韓國瑜仍穩居寶座，而蔡英文、柯文哲緊追在後，接著才是郭台銘與賴清德。

據網路溫度計調查顯示，韓國瑜的網路聲量穩居寶座，正面聲量20%、負面聲量33%，而近一個月來，韓國瑜聲量的高峰處落在5月14日，剛好是韓國瑜表示「當選總統也會留在高雄上班」時，隨後網路聲量開始下降，到了5月19日為最低點，可能與針對是否參選總統首度鬆口「Yes, I do.」有關。

在網路聲量排名中，蔡英文居第二名，正面聲量18%、負面聲量39%，而近一個月來，蔡英文聲量在5月20日達到最高峰，適逢執政三周年，政績一一被外界重新檢視，不過聲量在此之後持續下降，可能與22日中執會未對總統初選做出最終結果有關；另外，第二個聲量的高峰點為5月17日同婚通過時。

柯文哲則居於第三，正面聲量19%、負面聲量37%，而5月5日為柯文哲網路聲量的高峰點，正好是他出席前總統陳水扁新書發表會時，「扁柯會」廣受外界關注。

在目前總統參選人的網路聲量中，郭台銘攀升到第四名，正面聲量21%、負面聲量28%，在4月17日宣布參選總統時達到最高峰，雖然是剛踏入政治的企業主，但已可與檯面上的其他參選人們抗衡。

賴清德的網路聲量為以上參選人中最低，正面聲量18%、負面聲量39%，在3月18日突拋參選震撼彈時達到最高聲量，而近一個月來，聲量最高點落在5月22日，可能與他直搗中執會進行密室協商，以及拋出「三個如果」初選新方案有關。

▼總統參選人網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

