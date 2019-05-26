柯文哲罵「垃圾」強硬不道歉　藍綠27日齊杯葛：議員不應受污辱

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲出訪日本即將回國，不過國內麻煩還沒解決，日前偷罵市議員王世堅「垃圾」，市議會要求柯公開道歉，但他態度強硬不低頭。對於他將於27日赴議會進行專案報告，藍綠皆揚言要杯葛，不道歉就不讓他上台報告。

柯文哲訪日前表示，「求取一個公平就好，有時候議員每天謾罵官員都沒事，官員講一句就要道歉」，至於27日會不會道歉，他僅回說，「再講啦」。

對此，民進黨團總召張茂楠表示，因為這個牽涉到議會尊嚴，議員行使職權不應受到污衊或污辱，黨團會做出表態杯葛。

國民黨團書記長應曉薇強調，「一定會杯葛的」，因為這是沒有道理的，說錯話一定要道歉，不能不尊重議員，議員在議會殿堂被市長污辱，「我們一定會聲援王世堅。」

應曉薇表示，請市長記得，前議長吳碧珠也叮嚀過他，要管好自己的嘴巴，身為議員跟他相處那麼多年，都認為可以一時心直口快，但是不宜常犯錯，尤其這次是針對議員用不雅的字眼直接罵，對外還理直氣壯說，議員罵人都沒事，很不應該。

應曉薇認為，前面四年府會關係非常不好，但議長與議員認識柯文哲後，對他比較願意包容，而市長也願意改變，有稍微願意聽進去建言，其實有一陣子關係變好，但柯文哲這幾個月來又打回原形，開始荒腔走板，首善之都的市長不應該口出惡言，他沒道歉不可能讓他報告。