遲到30分！郭台銘到場先3鞠躬　向支持者道歉：現在起為2300萬人做事

記者李唯甄、賴君欣、陳韻如／嘉義報導

郭台銘嘉義參訪行受到大批民眾愛戴，一路上擠得水洩不通，也讓行程頻頻延誤，原定26日中午12時準時抵達嘉義鈺通大飯店與民眾大啖最愛美食炒米粉，也因此延誤了近30分鐘。郭台銘抵達現場後，第一件事就是先向現場民眾3鞠躬道歉，並且表示，很感謝大家的支持，「從現在起我將為台灣2300萬人做事，為台灣經濟帶來翻轉」。

▲郭台銘搭戰車抵達鈺通大飯店。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘原定26日中午12時到嘉義鈺通大飯店舉辦與民互動見面會，並品嘗他最愛的美食炒米粉，而熱情民眾為一睹他的本尊，早早就抵達現場卡位，然而，由於民眾的熱情，導致郭台銘的行程頻頻延誤，中午也遲到了近30分鐘才抵達現場。

郭台銘一抵達後，門口更是擠得寸步難行，他好不容易進入會場，第一件事就是向在場民眾鞠躬道歉，也感謝民眾的支持。郭台銘表示，這兩天在嘉義深刻感受到人民對他的期待，以前他為自己做事賺錢，但未來他將「為百姓做事，翻轉台灣經濟」。

▲郭台銘到場第一件是先為遲到鞠躬道歉。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘還提到，他這次出來參選不是想要賺錢，更不是想要出名，他希望給人民多一個選擇，給大家比較，而他也承諾，若是贏得大選，「一定說到做到，到人民賺大錢」。

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