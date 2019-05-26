進派出所違反中立？　郭台銘：去感謝，我身上流著警察的血液

記者李唯甄、賴君欣、陳韻如／嘉義報導

郭台銘嘉義搏感情來到第二天，一路上他深受民眾愛戴，紛紛簇擁上前搶著拍照，導致嘉義交通受到影響，而現場也出動了許多員警維護秩序，並疏散人潮。郭台銘26日上午特地到派出所感謝員警們的辛勞，但卻有人質疑這樣是否違反中立，對此，郭台銘回應「我是去感謝他們，身為警眷的我，知道他們的工作辛苦，他們需要尊嚴」。

▲郭台銘配天宮受訪，回應外界質疑到派出所違反中立。（圖／記賴君欣攝）

郭台銘嘉義參訪行程，現場民眾為見郭台銘本尊，讓嘉義交通受到影響，短短不到2公里的距離，郭台銘走了將近1小時，而整個馬路也被擠的水洩不通、寸步難行。

為了維持秩序，現場出動了大批員警，賣力的疏導交通，對此，郭台銘26日上午特地到派出所表達感謝，但卻遭到質疑是否違反中立，郭台銘則回應「我到派出所去是感謝他們」。

▲郭台銘表示，他去派出所是感謝員警，身為警眷子弟，他最了解警察的辛苦。（圖／記賴君欣攝）

郭台銘接著說明，他也是警眷子弟，了解警察的辛苦，沒有他們微薄的薪水，就沒有今天的郭台銘，「我只是跟他們講，在我警察的血液裡，最了解他們工作最辛苦，他們是需要尊嚴的」。

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