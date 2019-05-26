嘉義走基層！「故宮南院蚊子有多大」　郭台銘批蔡英文只搞政治

記者李唯甄、賴君欣、陳韻如／嘉義報導

郭台銘南下嘉義搏感情來到第二天，總統蔡英文26日也將到嘉義參訪，拚場意味濃厚。對此，郭台銘提出2點質疑，蔡英文曾許下諾言要做好嘉義雲林的治水工程，但至今沒有一樣實現，「我懷疑她有沒有治國的能力」，另外郭台銘還提到南故宮的窘境，「請蔡英文總統去看看，南故宮裡面的蚊子有多大」，他痛批蔡英文只知道拚經濟，但「政治100分，經濟0分」。

▲郭台銘受訪痛批蔡英文「只知道拚政治」。（圖／記賴君欣攝）

總統蔡英文26日也將到嘉義參訪，而稍早郭台銘在接受媒體聯訪時提出2點質疑，第一，2018年的823水災蔡英文到雲林考察治水，並許下承諾會完成5座治洪池，但至今卻只有一座發包，並沒有兌現承諾，對此，郭台銘認為蔡英文「把雲豹車當取景對象，嘉義當攝影棚」，如今照拍完了，宣傳完了就不管事了，「我要問她，今天到廟裡拜拜是要懺悔，還是要許願盡快完成治洪池？」

▲郭台銘跟民眾一起包粽子，民眾爭相拿著粽子要簽名。（圖／記賴君欣攝）

郭台銘還提到，南故宮目前就有如蚊子館，「請她去看看，那裡的蚊子有多大」，這麼好的基礎建設擺在那，但蔡英文卻沒有好好使用，「妳的執行力在哪？」他痛批蔡英文，只知道拚政治，但卻是「政治100分，經濟0分」。

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