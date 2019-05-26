政治要服務經濟　郭台銘：從今起2300萬人都是我的老闆

記者李唯甄、賴君欣／嘉義報導

參選國民黨總統初選的郭台銘，曾說過自己「不求爭大位」，記者詢問「不爭大位」的意思是什麼，郭台銘說，自己的目標是要讓台灣經濟大破大立，「我不願意做一個平庸的總統」。而被問到之後會不會參訪小英的故鄉，郭台銘則說，「政治要替經濟服務，全台灣2300萬人，每個人都是我的老闆」。

▲郭台銘近期頻下鄉，25、26日參訪嘉義。（圖／記者賴君欣攝）

郭台銘近期頻頻下鄉，走訪台東、雲林等縣市，25、26日他到嘉義參訪兩天，並和當地民眾坐下來「面對面談經濟」，由於郭台銘近幾次都選擇走訪經濟相對弱勢的縣市，展現自己拚經濟的決心，有記者就詢問郭台銘，之後會不會去總統蔡英文的故鄉（屏東楓港）？郭台銘表示，「哪裡我都會去，我為全台灣2300萬人，每個人都是我的老闆，每個人都是我服務的對象」，郭台銘強調，誰的故鄉不重要，「重要的是那裡有沒有人民」。

▲郭台銘南下嘉義，跟民眾面對面談經濟。（圖／記者賴君欣攝）

而郭台銘日前提到，自己不求名不求利、不求募款也不求爭大位，媒體再問「不爭大位」的意思是甚麼？郭台銘說，「我如果不能把台灣的經濟大破大立、不能把台灣社會各種結構、產業結構做重大調整。這不是我求的」，並霸氣喊話「我不願意做一個平庸的總統」。