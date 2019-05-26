軍公教年改　郭台銘：軍公教要的是尊嚴「把餅做大再來分配」

記者李唯甄、賴君欣／嘉義報導

鴻海董事長郭台銘南下走訪嘉義，受到民眾熱烈歡迎，他受訪時被問到「民進黨說你拍的軍公教廣告製造族群對立」，郭台銘回擊「請他們先把內部派系對立解決再說」，而當他聽到小英自稱提高台灣的國際能見度，郭台銘更用一句話回覆「當成今天聽到的笑話、聽聽就好」。

▲郭台銘批蔡英文「內部派系都不能解決，憑什麼當國家領導人」。（圖／記者賴君欣攝）

表態參加國民黨總統初選的郭台銘，25、26兩日走訪嘉義，面對支持民眾要求握手、合照，郭董臉上總是掛著微笑、來者不拒，但只要受訪時談到總統蔡英文，郭台銘就彷彿「撿到槍」、毫不留情批評、火力全開。像是蔡英文治水不力，就被郭台銘酸說「她來廟裡拜拜是要懺悔，還是要許願盡快完成滯洪池？」

▲蔡英文稱提高台灣國際能見度，郭台銘冷回「當笑話聽聽就好」。（圖／記者張凱喨攝）

郭台銘26日接受採訪，有記者問到「民進黨說你拍的軍公教廣告製造族群對立」，郭台銘說，他認為軍公教要的是尊嚴，「政府應該把餅做大、再回來分配」，郭台銘痛批民進黨，「今天黨內的派系對立都不能解決，沒資格批評我，她憑什麼當國家領導人？」

另外有記者提到，蔡英文稱自己提高台灣的國際能見度，而郭台銘聽到這句話後，只冷冷回了一句，「我覺得當成今天聽到的笑話、聽聽就好」。