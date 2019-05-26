「挺韓變詐騙共犯」楊秋興拒韓國瑜慰留：他要選總統，我辭職

記者柯沛辰／綜合報導

前高雄縣長楊秋興浮出水面表態反韓，不僅近幾天撂重話批評高雄市長韓國瑜恩將仇報，還在24日辭去高市兩岸小組副召集人。對此，韓國瑜25日公開表示慰留，也願意隨時和楊見面。但楊秋興說，只要韓打算選總統，就會堅定辭職，不接受見面和慰留。

媒體人黃光芹日前在臉書爆料，當初韓國瑜選後邀楊秋興到蓮池會館，閉門談用人名單，還要對方寫下推薦人選。但出了門後，韓國瑜卻出賣楊秋興，讓楊遭致「求官」罵名，但明明是韓自行登門要延攬。

▲黃光芹（左）日前與韓國瑜（右）決裂，由粉轉黑。（圖／翻攝黃光芹臉書）

爆料一出，猶如揭開「潘朵拉的盒子」，讓楊、韓兩人恩怨徹底攤在陽光下，引起媒體爭相追問。楊秋興證實，當初韓國瑜找上門，希望他擔任市長兼秘書長，但他自己當過9年縣長，「都是當主官，當副手不習慣」，因此婉拒。

楊秋興指出，後來韓國瑜又找他接高捷或高銀2個職務，他不好意思一直拒絕對方，才提議願意加入兩岸小組，因為這是無給職，不料最後傳出去卻變成是他「上門求官」，讓他很傻眼。

▲楊秋興遞出辭呈，正式宣告兩人友情破局。（圖／記者吳奕靖攝）

楊秋興進一步補充，當時2人閉門談人事，「寫名單的A4紙還是從櫃檯拿的，只有我們兩人知道」，而且他寫完27個職缺名單後，隨即動身飛往澳門，豈料隔天新聞就爆出「有大老硬塞名單給韓國瑜」，他還一度以為「大老」是指前立法院長王金平，最後才領悟自己背黑鍋，讓他認為韓國瑜根本是恩將仇報、不厚道。

九合一大選時，楊秋興是韓國瑜輔選大將，助選不遺餘力，但最後沒能進入市府團隊，近日又頻頻「黑韓」，甚至改挺鴻海董事長郭台銘，讓外界一度懷疑他是在報復韓國瑜。但他否認是報復，強調要是他去年就知道韓想選總統，就不會支持、背書，讓自己淪為詐騙集團的共犯。

▲高雄市長韓國瑜喊話要慰留，不排除見面，但卻吃了閉門羹。（圖／記者洪靖宜攝）

面對一系列指控，韓國瑜24日表示，「現在大家都還是好朋友，而且都還在高雄，最重要的還是大家一起攜手合作。」但楊秋興聽聞後，只對媒體乾笑了幾聲，隨即回答，「當然是朋友阿，但朋友如果可以真心相待，那是最好的。」

楊秋興向韓喊話，「朋友應該從內心做起，不是用嘴巴談一談，你要爭大位，表裡要如一，要有智慧，不能只靠嘴巴。」他說，韓國瑜根本沒有正當性，應該退出初選，「你這樣扭扭捏捏到現在，人民看了都煩，我看到他說『Yes,I do』，哇！我內心實在真的覺得很噁心！」

▲楊秋興堅決辭職，認為韓想選總統，害他淪為詐騙共犯。（圖／記者吳奕靖攝）

楊秋興表示，韓國瑜才剛選上市長，卻貪圖個人大位，「吃碗內看碗外」，明知沒有正當性，還想爭取總統大位，「完全是私心作祟」，已經委託秘書將辭職書轉交市府。

韓國瑜25日出席2019高雄港都盃馬術錦標賽開幕，會後受訪談到楊秋興去留問題，證實市府已經收到辭職書。他表示，會慰留楊秋興，也願意隨時和對方見面。

不過，楊秋興接受《中央社》電訪時回應，當初他的確支持韓選市長，但韓現在市長才當不到半年，「椅子還沒坐熱」，市政也尚未穩固，就急著爭大位，讓他有受騙的感覺，所以只要韓想選總統，他就會堅定請辭，沒有慰留或見面問題。