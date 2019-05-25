都在嘉義跑行程！王金平搶攻海區　郭台銘美食之旅吸人氣

▲郭台銘、王金平。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將至，選情氣氛增溫，前立法院長王金平25日南下嘉義參加師大雲嘉校友聚餐，下午應嘉義區漁會王金平之友會的邀請，赴嘉義縣東石港口宮參拜。鴻海集團董事長郭台銘第一站先前往許世賢故居，緊接著前往檜意森活村參觀，晚間則展開美食之旅。兩人都在嘉義跑行程，尬場意味濃厚。

師大人相挺 王金平：缺校友總統

王金平25日中午到嘉義市參加「我是師大人2019雲嘉大匯聚」餐會，他以師大校友總會榮譽理事長身分出席，與會者還有嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人，雲嘉地區師大人齊聚一堂，現場氣氛熱絡。

王金平表示，師大校友對國家貢獻多，就獨缺一個校友總統，他願為國家做更大貢獻，希望大家團結起來，做更大的福國利民的事情。

▲張麗善、黃敏惠出席活動。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣公道伯王金平」，下同）

王金平搶攻海區票倉 地方政壇人士到場支持

王金平下午應嘉義區漁會王金平之友會邀請，前往嘉義縣東石港口宮參拜，並與現場民眾暢談參選總統的理念。王金平表示，台灣面臨兩大困境，國內朝野不和諧、嚴重對立，外交上，與中國大陸關係緊張，台灣在國際也孤立；若他當總統，會讓朝野藍綠和諧，改善兩岸關係，若解決這兩個問題，台灣經濟一定會發展，他重申只當4屆總統，4年內解決上述問題。

王金平坦言，從三七制到全民調，黨中央變來變去讓許多支持者很失望，「但我們不要難過，身為國民黨的本土派，我們還有時間，要繼續互相扶持，一起打一場漂亮的選戰！」

會中，王金平還高唱台語歌曲「你是我的兄弟」，「啊咱是上知己，可比親兄弟！啊咱是上知己，無分我亦你！啊咱若有代誌，互相來扶持，因為你是我的兄弟！」

嘉義漁會榮譽理事長林水樹、理事長戴澤文、常務監事 洪蔡美珠、總幹事張正義現身力挺；此外，嘉義縣東石鄉的地方政壇人士幾乎全出動，包括議員李國勝、蔡奇璋、黃金茂、蔡信典、王啟澧、東石鄉長林佳瑩、朴子市長吳品叡、前立委翁重鈞、國民黨文傳會副主委林江釧、國民黨中評委林純金、六腳鄕代表會主席黃明世，以及多名村長、里長也到場支持。

▲嘉義區漁會王金平之友會和多位地方政壇人士都到場力挺王金平。

郭台銘擠爆嘉義街頭，展現超高人氣



郭台銘25日嘉義行程由市議員鄭光宏、陳家平及嘉義市團委會主委黃國芳陪同，先是前往許世賢故居拜會監察院長張博雅，緊接著到檜意生活村後，郭台銘搭乘專屬的廣告戰車出現在嘉義市中山路鬧區向沿路民眾揮手致意，下戰車前，郭台銘持麥克風對民眾說，來到台灣民主聖地嘉義，希望大家支持他，讓他為台灣民主、經濟打拼。

隨後郭台銘在眾人簇擁下走下戰車，民眾瘋狂向他湧入要求拍照、握手，對於民眾要求他來者不拒，但由於爭睹，握手民眾實在太多，原定首站要吃的噴水雞肉飯只好放棄，裕香屋葡萄飲也請友人代買。

▲郭台銘嘉義美食之旅原定首站嘉義噴水雞肉飯，由於民眾太過踴躍，只好被迫前往林聰明砂鍋魚頭，不到兩公里的路程卻走了快一小時。（圖／記者翁伊森攝，下同）

郭台銘隨後在隨行工作人員及現場民眾，媒體的｢層層包圍｣下，沿著中山路騎樓走向文化路觀光夜市，但由於握手、拍照民眾太多，不到兩公里的路程，走了近一小時，沿途民眾不斷呼喊著｢總統好｣、｢救台灣｣，｢發大財｣，郭台銘則維持著一貫微笑，提醒民眾注意安全。

隨後郭台銘一行人來到中正路林聰明砂鍋魚頭，受到店東林聰明及第三代林佳慧熱烈迎接，也由於林聰明的名氣加上郭台銘超強人氣讓整中正路商圈瞬間擠爆。

▲郭台銘品嚐嘉義知名砂鍋魚頭、連吃兩碗飯。（圖／記者賴君欣攝）。