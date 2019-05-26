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「人民幣不可能持續貶值」　郭樹清：投機做空必遭巨損

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲郭樹清指出，人民幣不會一直貶值下去。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國人民銀行副行長、銀保監會主席郭樹清昨（25）日表示，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。「對於我們這樣一個發展中大國來說，防控好金融風險尤其重要，要特別警惕境外資金的大進大出和熱錢炒作，堅決避免出現房地產和金融資產的過度泡沫。」

綜合陸媒報導，郭樹清25日陪同大陸國務院總理李克強到山東省視察，不過他依舊為2019清華五道口全球金融論壇準備發言稿。內容指出，「黨中央、國務院決定要繼續深化人民幣匯率形成機制改革，增強匯率彈性 ，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。」

他也說，「從上世紀90年代初開始，美國不斷以『操縱匯率』的指控威脅中國。按美國財政部目前的定義，匯率操縱需同時滿足3個定量標準：一是對美貿易盈餘超過一年200億美元；二是經常項目盈餘占到GDP的3%；三是通過匯率干預買入的外匯超過GDP的2%。中國2018年經常帳戶盈餘僅佔GDP的0.37%，也沒有大量買入外匯，更沒有靠匯率貶值獲取貿易競爭優勢。美國政府很難給中國扣上這頂帽子。」

▼中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清。（圖／翻攝自央視）

郭樹清再指，「過去十幾年裡，凡是人民幣出現較大幅度貶值，基本都是由於外部原因，而非我們有意為之。最近一次是今年5月，離岸人民幣對美元一度下跌超過3%，完全是美國升級貿易摩擦進而影響市場情緒的結果。一直以來，發達國家不斷要求人民幣增強匯率的彈性，但是當人民幣匯率價格形成的市場化程度提高，波動幅度加大時，有的國家又表現出葉公好龍的態度，對我們無端猜疑指責，這種做法顯然是十分可笑的。」

他接著說，「需要指出的是，雖然近期外匯市場出現波動，但中國企業和居民並沒有出現任何恐慌，越來越多的人認識到，通過買賣外匯獲取投資收益是不現實的，將金融資產轉移到海外也是不安全的。在成熟市場國家，幾乎沒有企業和居民專門靠炒匯獲取投資收益。」

「人民幣匯率短期波動是正常的，但是長期看，我國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值。」郭樹清說，中國仍是世界經濟增長的最大引擎，具備極好的市場空間和增長潛力，隨著經濟發展品質提升，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

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關鍵字：郭樹清,人民幣,人民銀行,銀保監會,中美貿易戰

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