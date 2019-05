美中女主播隔空嗆！下戰帖辯貿易　千萬網敲碗：拜託央視直播

▲ 福斯女主播向央視女主播下戰帖。(圖/翻攝自推特@trish_regan)

美中貿易戰延燒主播台,福斯商業頻道女主播雷根(Trish Regan)和中國環球電視網CGTN女主播劉欣(Liu Xin)因貿易議題隔空互嗆,雷根不但在節目花了11分鐘反擊劉欣,還發出辯論戰帖。根據劉欣推特的最新回應,她已經答應要在未來一周找個時間來好好討論,另據彭博消息,這場隔空叫囂的口水戰,意外引來2000萬網友觀戰,更有人呼籲央視直播。

這起事件源自於美國14日的一篇評論,當時雷根表示,中國的繁榮是以美國利益為代價。雷根先前表示,華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」,並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元,「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」

對此,劉欣表示,雷根把美國描繪成一個真正受害者的形象,暗示前幾屆美國政府在某種程度上被詭計多端的中國人給欺騙,「她如此確信美國人是受害者,且相當憤慨,讓她的眼睛幾乎要噴出火來。但是,仔細分析她所說的話,這些都是情緒上的言語和指責,沒什麼實質內容。」

消息傳出來後,雷根立刻在節目上花了11分鐘反擊,並在推特下戰帖,要求雙方進行辯論,「妳譴責我『情緒化』和不了解事實,根本找錯對象!妳挑個時間和地點,我會赴約!」

雷根與劉欣的口水戰吸引許多人關注。美國參議員盧比歐(Marco Rubio)發推文提到,「恭喜雷根獲得這極大的榮譽,可被以謊言、欺騙及違反人權的中國共產黨所攻擊。」

值得一提的是,許多中國網友也紛紛在雷根的推特留言區表態,甚至呼籲央視直播,「期待一場好的、真實的辯論,不僅在福克斯,也要在CGTN」。

Hi Ms. LIU Xin - it is, indeed, an important debate. Please check your DM for my contact info. Wednesday night, live at 8pm, works. I look forward to meeting you @thepointwithlx & having an honest debate on #trade. Sincerely, Trish Regan https://t.co/8jmgUkDWrU