2惡男摩鐵互換性伴侶！「女同志被性侵4次」車上強壓頭　辯：她想放開情緒

▲陳男和袁中平（通緝中）將2女帶到摩鐵性侵害。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

台中一名陳姓男子及袁中平（通緝中）帶芳芳（化名）及黃姓女子喝完酒後，一起到汽車旅館「休息」；陳男與袁男藉著休息的名義趁機性侵2人，期間還互換性伴侶，上演2男2女的4P雜交場景。身為同志且身心受創的芳芳事後向同居女伴哭訴，整件事情才因此曝光；陳男辯稱芳芳是自願玩4P的，事後大家還一起泡澡，仍不被法院採信，依共同強制性交罪判處7年6個月有期徒刑。

判決書指出，案發時16歲的黃女正和國中畢業、育有子女的陳姓送貨員交往。2015年7月31日，黃女帶著當時18歲的乾姊妹芳芳和陳男及袁中平見面，一起去唱歌喝酒；由於乾姊妹醉了，芳芳因為擔心而不願意讓黃女自己一個人回家，只好讓陳男及袁男帶她們到汽車旅館。

芳芳沒想到，去汽車旅館休息的路上，竟然在車內被袁中平壓低身子強迫口交；抵達汽車旅館後，她先去浴室幫黃女放熱水準備泡澡，卻被袁中平一把從浴室抓到床上，這時更驚訝地看見乾姊妹正在和陳男發生性關係。

▲芳芳被陳男和袁中平輪流性侵4次；黃女也成受害者。（圖／翻攝pixabay）

袁中平趁著芳芳驚慌之際性侵得逞，還和陳男「互換伴侶」，上演一場「非自願的4P雜交場景」，最後袁中平性侵芳芳得逞3次，陳男則是性侵得逞1次。芳芳事後回到租屋處，和同居的林姓女友哭訴被「輪流性侵」，事情才在1個月後由芳芳母親報案曝光。

陳男在台中地院審理時辯稱，芳芳自願和大家玩4P，事後還一起泡澡聊天，而且芳芳還說比較喜歡袁男；黃女供稱，自己喝得爛醉，根本不知道發生什麼事，但沒有一起泡澡聊天，而且事後從芳芳那裡得知男友和袁中平互換伴侶，「我腦筋一片空白，為何我的男友會這樣？」當事人之一的袁中平則是選擇棄保潛逃，目前正遭到通緝。

台中地院認為陳男辯詞不可採信，依共同強制性交罪判他7年6個月有期徒刑。陳男上訴二審，仍然堅稱芳芳是自願的；他的辯護律師更說芳芳刻意隱瞞同性戀身分，也未公開和女友同居的事實，當天和男人交歡是「想要放開情緒」，最後被女友發現才捏造被人性侵害的謊言。不過台中高分院仍不採信陳男與律師證詞，再度依共同強制性交罪判刑7年6個月，全案可上訴。