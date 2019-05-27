館長批評問政可以忍　盧崑福：罵到我媽就是不可以！

▲台南市議員盧崑福在其臉書PO文，指館長批評問政可以忍，罵到他的媽媽就是不可以。（圖／翻攝自盧崑福臉書）



記者林悅／台南報導

台南市議員盧崑福24日在議會質詢同性結婚等相關議題，言論引起許多網友不滿，網路紅人館長陳之漢，也直播對盧崑福批評，甚至無奈地為同志請命：「同性戀不會害你」，惟館長在直播中爆粗口，讓盧崑福在臉書PO文：「批評問政可以忍，罵到我媽就是不可以」！

盧崑福在市議會質詢同性結婚等相關議題，被大批網友認為涉及歧視同志，館長陳之漢也直播對盧崑福批評，甚至無奈地為同志請命：「同性戀不會害你」，讓盧崑福26日忍不住在其臉書PO文回應。

對於同性結婚議題媒體的報導，盧崑福表示，他要強調的是雖然同性結婚已另立專法通過，他個人可以尊重成年人間合法選擇，但現實的他及多數市民仍無法接受，更不能強迫他接受，尤其不能強迫未成年及幼童接受，社會更要尊重未成年家長及不能認同人的想法。

盧崑福說，個人在議事殿堂言論免責為民喉舌無所畏懼，為選民、市民、家長訴說心中對政府政策擔憂何錯之有？難道說未成年子女的家長，見教師不傳授兄友弟恭夫妻相愛孝順父母，而大力鼓吹同性如何相愛時，連一點意見都不可講？當未成年子女遭受同性追求時還要被鼓勵嗎？

盧崑福指出，至於館長公開直播辱罵他母親髒話，為端正社會風氣及身為人子的他絕對提告求償捐公益，不可以仗著作了點善事，就可以亂罵人家長輩髒話，館長這種行為已經造成許多家長反應對幼童產生模仿效應，國中小幼童對話滿口三、五字經，洋洋得意館長都這樣罵，還可以跟總統合照，對此亂源，他更要在議會要求教育局對於館長這種滿口髒話行為禁止學童學習！

據了解，國民黨台南市議員盧崑福，在市議會質詢當中指出，家長反映憂心老師如果是同志怎麼辦？是否要「開一個同性戀班」。相關疑似涉及歧視同志的言論，在網路上引起網友的眾怒，網路紅人館長陳之漢甚至無奈地地同志請命，「同性戀不會害你」。

惟館長在直播中播放盧崑福的全程質詢影片後，粗口罵三、五字經髒話，因此引起盧崑福議員不滿，認為館長辱罵他母親，而於5月26日在臉書PＯ文表達不滿。

館長則在其臉書PO文：「館長要被恐同議員告了，不過我認為值得，沒人願意做的事情我來做，來吧你們這些侵害人權的官，國民黨籍台南市議員盧崑福，讓全台灣人看看這就是我們的官，歧視人權枉顧他人的幸福」。