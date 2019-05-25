大啖核災區食品　柯文哲籲「科學解決問題」轟台灣愛貼標籤

▲柯文哲與南相馬市長合體，體驗傳統服飾。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／南相馬市報導

台北市長柯文哲25日上午結束東京行程後，隨即搭車趕往位於福島縣的南相馬市，過程中還行經「核災返還困難區」，該區是受到核災影響最嚴重之區域，目前為管制區。談到對於經過暗黑地區的感受，柯文哲說，核災一旦發生還是很麻煩，因為清除汙染太困難，那地區大概要很長時間都沒辦法使用；他也說，這就是為什麼核能發電大家會有猶豫這樣。

柯文哲下午抵達南向馬市役所時，受到日方的熱烈歡迎，還請出一尊武士在門口迎接；而南相馬市為311大地震重災區，有受到核汙染波及，談及核食議題時，南相馬市長門馬和夫致詞時說，南相馬市目前已經開始食用自產的作物等，盼外界可以對當地的農產等放心。

對此，柯文哲表示，這問題是這樣，「用科學的方法來解決問題，不要用意識形態，這樣就好」，自己是外科醫生出身，一切就看數據麻，放射線檢驗有、沒有、量多少，「我倒覺得這樣，長期以來不要用貼標籤的方式解決，面對世間的一切如果我們大家都秉持這種比較科學的態度，很多爭議可少掉。」

▲柯文哲參觀東京電力廢爐資料館。（圖／記者陳家祥攝）

媒體追問，該段話是不是也在跟郝龍斌說？柯文哲同意，表示就用科學的方法來解決問題，「不要用那種意識形態來處理每天要面對的生活問題，我覺得這就是…台灣過去20幾年來不是這樣被搞垮的嗎？」

至於是不是用實際行動支持南相馬市的食品？柯文哲未正面回答，表示還是一樣，要建立一個對的思維，第一條是政府是可信的，「就是說，一般來講，政府覺得有通過認證有標準，應該要是安全的，這事情就是用科學方式解決」，直言很不喜歡台灣社會用貼標籤、意識形態，實際問題也沒有解決。

媒體追問，剛才吃下核災區食品，會不會怕被說在背書？柯文哲說，問題是他們的食物都敢給日本國民吃了，「奇怪，質疑什麼東西？奇怪，我還是那句話，用務實態度科學精神，解決我們日常面對的生活問題。」



