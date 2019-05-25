日本千葉發生規模5.1地震「深度40公里」　東京23區也有感！

台北市長柯文哲23日啟程訪日，而出訪異國最重要的就是準確的翻譯，柯市府找來兩位長相甜美清新的口譯擔當這個重責大任。其中，負責媒體聯絡的葉乃萱，3年前就是柯文哲訪日時的口譯，此次市府再度登門求教，深為柯粉的他也欣然同意。而負責柯文哲跟日本政要會談翻譯工作的，則是目前正在東京大學攻讀博士的高材生陳怡臻，2美女翻譯隨行，讓柯文哲在日本溝通零阻礙。