日本千葉發生規模5.1地震「深度40公里」　東京23區也有感！

▲日本千葉縣南部25日發生規模5.1地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者林瑩真／編譯
日本千葉縣25日下午3時20分許，發生規模5.1地震，震央位於千葉縣南部（北緯35.5度、東經140.3度），深度約40公里，地震最大震度5弱在千葉縣北東部。目前尚未傳出災情。
午後３時20分ごろ、千葉県で震度５弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。— NHKニュース (@nhk_news) 2019年5月25日
地震発生時の千葉市、木更津市の映像です。https://t.co/ptDDrJQEUs#nhk_news pic.twitter.com/XM3uuyRpaA
日本氣象廳指出，規模5.1地震最大震度5弱位於千葉縣北東部；震度4弱位於千葉縣北西部、南部及東京都23區；震度3弱位於茨城縣南部、埼玉縣南部及神奈川縣東部。
雖暫無海嘯風險，不過電車因為地震關係而延遲，造成部分民眾困擾。當地政府已經連絡總理大臣官邸危機管理中心的情報連絡室，將收集情報並保持警戒。
客がくしゃみしただけで遅れるお前が地震のせいにすんな pic.twitter.com/Gt5aUsGcrX— 亀戸しお (@salt_ts44) 2019年5月25日