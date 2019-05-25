與謝長廷改搭小巴　柯文哲：我們兩個本來就比較好啊

▲柯文哲這趟日本行與謝長廷互動相當多。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲25日上午結束東京行程後，隨即驅車前往東北的福島縣，考察311大地震的災後重建；值得一提的是，這段5小時的車程，柯文哲特別改搭駐日大使謝長廷準備的座車，沒有和主團一起行動。被問到在車上和謝長廷聊什麼？柯文哲說，就東聊西聊；被問到謝是否偏心沒有陪賴清德這麼多，柯笑說，「我們兩個本來就比較好啊。」

柯文哲下午結束南相馬市消防防災中心的參訪行程後，被問到跟謝長廷坐了一路的車都在聊什麼？柯文哲說，聊天就是東聊西聊，「聊天的意義就是說，沒有為了特定目的在講話，叫聊天。」

至於謝長廷有沒有抱怨監察院的事？柯文哲表示，「不會啦，這些都是政治前輩，大風大浪，在台灣政壇翻滾30幾年的人，人家那種真的有等級的人，都不會去講自己的事情」；柯也說，沒有跟謝長廷談到2020的事情，「他不會問你要不要選，我發現那種大前輩…，就好像我去跟李登輝講話，他也不會跟你講那種小事情。」

最後媒體問到，謝長廷全程陪同，相比日前造訪的前行政院長賴清德，似乎比較偏心你？柯文哲笑說，「我們兩個本來就比較好啊」；隨後上車時，謝長廷則笑說，柯文哲在他面前就說還好（關係），在媒體面前就說很好。

