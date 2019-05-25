深入核災區大啖核食　柯文哲：不會有問題

記者陳家祥／南相馬市報導

台北市長柯文哲25日上午結束東京行程後，隨即搭車趕往位於福島縣的南相馬市，過程中還行經「核災返還困難區」，該區是受到核災影響最嚴重之區域，目前為管制區。隨後柯文哲抵達南向馬市役所接受市長門馬和夫的歡迎並聽取簡報，還體驗穿上日本武士的掛甲。

結束約30分鐘的簡報後，柯文哲一步出市役所便拿出日方準備的小點心，撕開包裝大啖甜點；值得一提的是，該甜點為南相馬市當地所產的食品。柯文哲表示，自己只是肚子餓想吃，「不用問我好不好吃，我什麼東西都好吃」；至於此舉是不是在為核食背書？柯說，「我跟你講，不會有問題」，還笑問為什麼吃一個東西大家這麼緊張，「不是肚子飢餓拿起來就吃嗎？」

柯文哲致詞時表示，希望藉由這次拜訪福島的機會，特別是有核災經驗，提供颱風、地震、核災哪些事項可以學習參考，特別是災後重建。

柯文哲說，從東京一路到這地方，跟我印象中的日本還是一樣，乾淨整齊美麗，看來復原情況很好。同時柯也說，代表台灣人民獻上最大關心，這次來訪時間不多，希望留下聯繫窗口，有疑問可以詢問。

門馬和夫表示，外界對於核食的不正確謠言，對南相馬市的傷害很大。他舉例，從去年12月開始，南相馬市管轄的國中小學的蔬菜都改成南相馬市所產，儘管家長一開始會不安，但市府把數據拿出來證明，他們就放心了。