要出兵了？柯文哲穿武士服　霸氣坐姿宛如戰國將軍

▲柯文哲穿武士服坐姿超霸氣。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／南相馬市報導

台北市長柯文哲25日上午結束東京行程後，下午在駐日代表謝長廷的陪同下驅車直奔福島縣，考察311大地震得災後重建。柯文哲一行人抵達南相馬市後受到日方熱烈歡迎，除了交換紀念品外，柯文哲還換上日本武士的傳統服飾；有趣的是，柯文哲穿上武士服後的坐姿十分「霸氣」，宛如戰國時代的武士名將。

柯文哲受訪時笑說，那個衣服很輕，不是真的盔甲只是盔甲裡面的背心而已，還沒把整個盔甲穿上去。柯也笑說，自己以前很喜歡看日本劇、看日本歷史。

柯文哲在南相馬市役所致詞時表示，希望藉由這次拜訪福島的機會，特別是有核災經驗，提供颱風、地震、核災哪些事項可以學習參考，特別是災後重建。

柯文哲說，從東京一路到這地方，跟我印象中的日本還是一樣，乾淨整齊美麗，看來復原情況很好。同時柯也說，代表台灣人民獻上最大關心，這次來訪時間不多，希望留下聯繫窗口，有疑問可以詢問。

門馬和夫表示，外界對於核食的不正確謠言，對南相馬市的傷害很大。他舉例，從去年12月開始，南相馬市管轄的國中小學的蔬菜都改成南相馬市所產，儘管家長一開始會不安，但市府把數據拿出來證明，他們就放心了。