柯文哲4年後若再戰「有望選上總統？」　鄉民指出1關鍵：涼了

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2024總統大選今（13）日舉行投票，由民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜3組候選人角逐大位。目前柯文哲票數暫居最後，就有網友拋問，阿北2028年還有機會再戰一次嗎？貼文底下，網友紛紛直呼，「沒舞台了」、「我覺得很難」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「民眾黨2028還有希望嗎」為標題發文，劈頭就問阿北2028年有沒有可能再戰一次？他覺得柯文哲4年後可以再次挑戰總統大位，說不定那時候的對手仍是賴清德和侯友宜。

貼文底下，就有不少網友看法較悲觀，「看看台北市的選票就知道答案了」、「這次就是天花板了，別想奢望」、「覺得很難了，唉」、「沒機會了，畢竟沒有死忠基本盤」、「難，目前事情是往最壞方想走，要看未來立委能不能撐住了」。

▲柯文哲4年後還有機會再戰一次嗎？（圖／記者屠惠剛攝）

其中還有不少人認為這次選戰的成績是關鍵，「這次沒有，基本就涼了」、「沒第二的話很難了」、「輸這麼多，4年首投全灌都沒用」。甚至有人直呼，「民眾黨最後一定會親民黨化」、「柯老了，民眾黨變親民黨2.0」、「民眾黨就親民黨2.0」、「參考老宋和親民黨」。

不過，仍有網友有信心，「有吧？雖然第三，但是票數不錯」、「民眾黨一定要把持住網路的力量」、「有，才成立幾年而已，能這樣已經很好了」、「民眾黨年輕人支持多，是在上升的政黨，但未必要柯繼續，柯也老了」、「有民眾黨我就投」、「這成績算很好吧？未來大有可為」。

針對這次大選，目前賴清德暫時領先，侯友宜次之，柯文哲最後。正確選舉票數，請以中央選舉委員會公告為準。