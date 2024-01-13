陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

記者曾筠淇／綜合報導

2024總統大選今（13）日舉行投票，由民眾黨柯文哲、民進黨賴清德、國民黨侯友宜3組候選人角逐大位。眼見柯文哲票數暫居最後，柯文哲競辦發言人陳智菡在競選總部上忍不住哽咽，「柯文哲盡力了，他非常非常的努力」，雖然票數不如預期，但是「我們真的沒有輸」。

▲陳智菡發言時忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲，下同）

陳智菡在競選總部上向大家道謝，接著哽咽表示，「我們非常努力」。她過去從未想過要從政，但是她真的想要讓台灣有改變的機會，讓真正做事的人被看見，所以帶著媒體專業、累積的知識到這個團隊，雖然他們的資源和人力都很少，但卻從未放棄過這份信念。

陳智菡說，「我們現在看到的票數或許不如我們的預期，但是我們真的沒有輸」，因為她相信之前的每一場造勢都讓台灣人民看到了改變的力量，她相信過去不相信他們的人開始懂得尊重差異、懂得尊重多元、懂得包容。

陳智菡接著說，過去總統大選好像只能討論藍綠，然後陷入對立和仇恨之中，但她昨天在凱道上看見希望，也覺得他們的票數一直被嚴重低估，「我們不只如此」。

陳智菡坦言，過去民眾黨花了很多時間，想要促成政黨輪替，他們帶著非常多的誠意和堅定的信念與國民黨談了在野合作，然而「我們並沒有得到一樣的尊重、一樣的善意」，所以票才一步一步被瓜分。她也認為，先前有一些民調被操作了，所以渴望實現政黨輪替的人沒有信心，票也被分掉。

陳智菡忍住淚水，直呼「柯文哲盡力了，他非常非常的努力」，不論結果如何，「改變已經發生了」。最後她也向支持者道謝，「你們一直是他的燈塔，一直是他的方向，當我們不知道要往前走的時候，你們頭上的燈（指小草燈飾），會帶著我們走」。