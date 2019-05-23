街友無助蹲路邊！大車司機「迴轉暖送便當」願意被罰　千人淚推：最美風景

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這樣的舉動真的格外暖心呢！一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段影片，只見他將車子臨停到路邊，將手中的便當交給路邊的遊民，並暖心的說了一句，「我的一餐，可能是你不知道多久的一餐，願你平安、快樂」。短短一分多鐘的影片，瞬間暖哭大批網友，並紛紛留言大讚，「好人一生平安啊」。

▲原PO的暖心舉動，讓網友們都非常感動。 （圖／翻攝自爆廢公社，下同）

原PO表示，「我知道很多人很討厭大車，但大部分的司機內心都是善良的」從影片中可見，原PO開車經過一個地方時，看到遊民獨自坐在路邊，看起來相當無助，而原PO見狀後，將車子停靠道路邊，拿著便當走下車，並將便當交到男子手裡，起初男子本來還拒絕，但原PO堅持將便當送給他，也讓男子感動的連連鞠躬道謝。

原PO表示，自己願意承擔違規罰單，但他這一餐，不知道是對方多久的一餐，所以他義無反顧地把便當送給了對方。網友們看到原PO的善舉之後，紛紛留言大讚，「有你真好」、「台灣最美的風景」、「知道怎麼做的人很多，但實際做的人很少，感謝你」、「世界還是有愛的」。

此外，原PO也在貼文底下留言表示，「當下看見那位先生蹲坐在路旁時，其實內心是難過的，那時候已經從他面前經過，當時我有注意到袋子裝的是寶特瓶，我是到前方路口再次迴轉，因為開大車難停車的關係，我知道餓的感受 ，既然有緣分能相見，我就會幫忙，或許只是個便當，但我想讓他內心是溫暖的，也由衷感謝他的付出讓環境變得更好」。

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