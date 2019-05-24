影／雨炸屏東三地門　37人溯溪被水困海神宮

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉今24日下起大雨，造成三地門鄉海神宮有一團體37人進行溯溪受困，消防局獲報出動消防人員前往救援，將他們順利救出，人員平安，結束一場虛驚。

▲▼消防人員溯溪救人。

▲屏東縣三地門鄉下大雨，37名溯溪民眾受困海神宮，被消防人員順利救出。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣消防局於今天下午18時17分接獲民眾報案，指三地門鄉海神宮有一團體37人進行溯溪，其中31學員及6教練，超過時間還未下山，立即派遣三地門、高樹、鹽埔等3分隊及第一大隊、特捜大隊出動，計出動10車21人前往救援。

▲▼消防人員溪中救人。

特捜大隊副大隊長湯茂信回報於18時57分抵達現場，表示一行37人皆已下山，但受困於溪水對岸，溪水面寬約6米、水深及腰，水流湍急，立即架設繩索，花了40分鐘，以橫渡方式將受困民眾逐一帶回，所有人員於19時29分順利脫困，無人員受傷。

根據中央氣象局資料，到晚上9時止，全台下雨量最多前4名，分別是高雄市杉林區集來里的127.5毫米，高雄市茂林區萬山段119.5毫米，屏東縣三地門鄉德文村口114.5毫米三地門鄉尾寮山102毫米，3、4名均在三地門，雨量驚人。

警消人員表示，受鋒面影響，三地門、霧台、泰武等山區下起間歇大雨，造成溪水暴漲，籲請民眾這段時間，暫緩入山活動，以免發生危險。