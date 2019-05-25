影／艾倫讚台灣成亞洲第一同婚「國家」　大陸網友崩潰！

圖文／鏡週刊

這下中國又少了個節目可以看了。

2017 年 5 月 24 日，大法官宣布現行婚姻制度排除同性 2 人結合違憲，2 年內，也就是 2019 年 5 月 24 日前必須修法或制定新法，紛擾 2 年，立法院上週（17）三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，跟據內政部統計，開放登記首日台灣南北產生不下 300 對同性佳偶。

知名脫口秀《艾倫秀》主持人 Ellen DeGeneres 得知消息，在 Twitter 上大方祝福，並稱台灣唯「第一個婚姻平權的亞洲國家」，多數網友留言「Love is Love」或「Love Wins」，卻也有部分網友十分崩潰。

▲Ellen DeGeneres 在 Twitter 邀請粉絲歡慶人權的每一個進步，其中稱呼台灣為第一個同性婚姻合法亞洲國家。（Twitter@theellenshow）

▲少數國外網友認為 Ellen 或節目小編沒讀書。

Ellen DeGeneres 也是全球知名的同志，年輕的 Ellen 以單口站立喜劇出道，後來加入 ABC 電視台的情境喜劇，就是很多罐頭笑聲的那種短篇喜劇，演藝生涯一帆風順，然而她選擇在仍然保守的 1997 年，也就是她 39 歲那年，成為第一個在電視上公開出櫃的主角。

出櫃後的人生並不順利，受到保守宗教團體抵制，她被主要媒體封殺，過了 3 年煎熬的時光，但在歐普拉的節目上，她表示不後悔公開出櫃，「因為這就是一件很 ok 的事情啊。」2003 年，Ellen 有了自己的專屬訪談性節目《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）。

Ellen 關注全世界人權議題，也常在節目中大談性別，政治題也相當不避諱，2016 年獲頒時任美國總統歐巴馬的「總統自由勳章」，這次又在有來自全球 7,700 萬粉絲的個人 Twitter 上稱呼台灣為「國家」，不僅為台灣的（直）同志送暖，也證明重視人權，確實能為台灣帶來國際注目。



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