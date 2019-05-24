房東幫債主開門！桃園男「四肢遭捆棒」凌虐6小時…猛撞破窗墜5樓亡

圖、文／鏡週刊

2017年7月間，桃園一名戴姓男子懷疑合夥精品買賣的陳姓及鄭姓友人私吞公款，遂約2人出面談判，陳姓男子竟將所有責任推給鄭姓男子，與戴男及其他4名同夥以膠帶綑綁鄭男，並凌虐毆打鄭男達6小時之久，鄭男因想撞破玻璃脫逃，卻不幸從5樓摔下不治，戴男等人被判一年半到10年不等的有期徒刑，而鄭男房東因未報警，還提供戴男等人鑰匙開門也遭判刑1年。

根據檢警調查，戴男當時找來黃姓、司姓及彭姓同夥，先押走陳、鄭2人並載往公墓對質，陳咬定款項被鄭一人獨占，戴男聽信其言，一行人就把鄭帶去由戴承租，借給他住的房間繼續逼問，戴男向房東表示，只要鄭男還錢，就能將積欠的房租付清，房東聽到後也不顧鄭男已經傷痕累累，不但沒報警還拿鑰匙開門，讓一行人進入房內。

一行人進房後，再拿膠帶綑綁鄭四肢，痛毆逼他打電話借錢還債，鄭眼看無處可逃，索性就撞破窗戶從5樓跳下，墜落2樓雨棚不治身亡，當時到場的救護人員看到鄭脖子纏有膠帶，因此認為可疑而通報警方。

戴男與陳男一行人到案後，辯稱鄭男是因吸毒神智不清才意外墜樓，房東也辯稱只是幫忙開門，但法院根據參與者供詞及法醫鑑定結果，不採信他們的辯解，且評估犯後至今也未與鄭男家屬和解取得原諒，依私刑拘禁致人於死等罪名判處戴男10年10個月、陳男8年有期徒刑，房東也遭判處一年徒刑。



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