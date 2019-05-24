花蓮3對辦同婚登記：再艱難我們都會一起面對！

▲花蓮3對同志伴侶到花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」，現場氣氛歡樂。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮在地性別團體─花東彩虹嘉年華團隊，在大法官釋字748生效的這一天，邀請同志伴侶，於花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」。當天共有三對同志伴侶進行登記，分別是一對男同志伴侶「亞希」與「亞森」、兩對女同志伴侶，「小恩」與「小溫」和「美秀」與「威力」。

「亞希」與「亞森」是一對原住民夫夫，在一起8年，一路上相互扶持，讓彼此的家人能夠認同對方，兩位也在去年舉辦了婚禮，讓家人看見他們是真心對待彼此，確認雙方是要陪伴自己一輩子的人。

▲來自花蓮玉里的伴侶「小恩」與「小溫」忍不住內心喜悅，小恩忍不住掉下淚。

來自玉里的「小恩」與「小溫」交往了8年，兩人曾認為彼此不會踏入婚姻關係，但因台灣同性婚姻往前跨了一大步，對於婚姻有了不一樣的看法，決定在24日這天攜手登記結為終身伴侶。談到一路走來的過程，小恩忍不住掉下淚來。

「威力」來自花蓮原住民大家庭，目前是志願役軍人，是駕駛兵，今天正好是他休假日；來登記已跟連長報備過。「美秀」則是兩個孩子的媽媽，兩位認識超過十年，在一起的這3年來，雖然有反對的聲音，但兩位仍決定一起攜手走過，一起迎接更美好的未來。

▲「亞希」與「亞森」是一對原住民夫夫，在一起8年，一路上相互扶持。

三對伴侶也對在地的同志們喊話，在相愛這條路上，儘管有很多反對聲音與不理解但當我們一起努力，用愛，讓他們知道同性沒什麼特別的，也沒那麼可怕，相信自己，適時對話，再艱難我們都會一起面對。

▲「秀美」與「威力」認識超過10年。

當天進入戶政事務所辦理登記前，花東彩虹嘉年華團隊安排玉山神學院陳文珊老師進行祝福儀式，現場聚集多位支持同志婚姻平權的朋友，也紛紛獻上結婚禮物表達對新人滿滿的祝福，勵馨基金會花蓮中心的督導表示，很開心同志伴侶可以登記結婚，這只是一個開始不會是結束，謝謝同志的家人們能夠給予他們理解與祝福。

儀式完成後，大家高舉彩虹旗，歡送新人進戶政事務所辦理登記。