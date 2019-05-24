　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮3對辦同婚登記：再艱難我們都會一起面對！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮3對同志伴侶到花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」，現場氣氛歡樂。（圖／記者王兆麟攝，下同）

花蓮3對同志伴侶到花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」，現場氣氛歡樂。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮在地性別團體─花東彩虹嘉年華團隊，在大法官釋字748生效的這一天，邀請同志伴侶，於花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」。當天共有三對同志伴侶進行登記，分別是一對男同志伴侶「亞希」與「亞森」、兩對女同志伴侶，「小恩」與「小溫」和「美秀」與「威力」。

「亞希」與「亞森」是一對原住民夫夫，在一起8年，一路上相互扶持，讓彼此的家人能夠認同對方，兩位也在去年舉辦了婚禮，讓家人看見他們是真心對待彼此，確認雙方是要陪伴自己一輩子的人。

▲花蓮3對同志伴侶到花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」，現場氣氛歡樂。（圖／記者王兆麟攝，下同）

來自花蓮玉里的伴侶「小恩」與「小溫」忍不住內心喜悅，小恩忍不住掉下淚。

來自玉里的「小恩」與「小溫」交往了8年，兩人曾認為彼此不會踏入婚姻關係，但因台灣同性婚姻往前跨了一大步，對於婚姻有了不一樣的看法，決定在24日這天攜手登記結為終身伴侶。談到一路走來的過程，小恩忍不住掉下淚來。

「威力」來自花蓮原住民大家庭，目前是志願役軍人，是駕駛兵，今天正好是他休假日；來登記已跟連長報備過。「美秀」則是兩個孩子的媽媽，兩位認識超過十年，在一起的這3年來，雖然有反對的聲音，但兩位仍決定一起攜手走過，一起迎接更美好的未來。 

▲花蓮3對同志伴侶到花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」，現場氣氛歡樂。（圖／記者王兆麟攝，下同）

「亞希」與「亞森」是一對原住民夫夫，在一起8年，一路上相互扶持。

三對伴侶也對在地的同志們喊話，在相愛這條路上，儘管有很多反對聲音與不理解但當我們一起努力，用愛，讓他們知道同性沒什麼特別的，也沒那麼可怕，相信自己，適時對話，再艱難我們都會一起面對。

▲花蓮3對同志伴侶到花蓮市戶政事務所進行「結婚登記」，現場氣氛歡樂。（圖／記者王兆麟攝，下同）

「秀美」與「威力」認識超過10年。

當天進入戶政事務所辦理登記前，花東彩虹嘉年華團隊安排玉山神學院陳文珊老師進行祝福儀式，現場聚集多位支持同志婚姻平權的朋友，也紛紛獻上結婚禮物表達對新人滿滿的祝福，勵馨基金會花蓮中心的督導表示，很開心同志伴侶可以登記結婚，這只是一個開始不會是結束，謝謝同志的家人們能夠給予他們理解與祝福。

儀式完成後，大家高舉彩虹旗，歡送新人進戶政事務所辦理登記。

ET快訊
快訊／大樂透「頭獎3.57億」1人獨得！獎落台南
睡夢中「嚼碎女友手指」！夢遊男齒縫卡殘肉淚歉：已經吞下去了.
李光耀孫子與獸醫男友結婚！南非報喜訊　甜蜜合照曝光

關鍵字：3對,同婚,登記,喊話,艱難,面對,小恩,小溫,原住民,彩虹旗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

統一企業推好康　【肉燥香．料理大賞】限時聯名快閃！

分區眾神會議　新化山上左鎮各宮廟簽訂優質宮廟行動公約

新北役路相伴「袍澤情深」　8縣市退役弟兄為國付出

新北百萬冠軍茶6月1日登場　來坪林品好茗吃「茶蛙粿」

海巡署第四岸巡橡皮艇化身Q版龍舟　獨老開心划槳去

海巡登檢觀察入微　一舉破獲偷渡走私食蛇龜215隻

王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團　上演「大野狼拯救小紅帽」

高雄200年古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了　劉家後代看廢墟愣住

快訊／蘇花170K落石砸中小客車！夫妻擦傷　道路雙向阻斷

花蓮3對辦同婚登記：再艱難我們都會一起面對！

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

簡嫚書5個月孕肚腰超細　女兒學當姊姊「拿娃娃餵奶」

大車司機「迴轉暖送便當」給街友　被罰也願意...千人淚推：最美風景

迪麗熱巴「矇眼跳懸崖」完全不怕！　羅志祥膽子超小「嚇到狂抖快哭了」

統一企業推好康　【肉燥香．料理大賞】限時聯名快閃！

分區眾神會議　新化山上左鎮各宮廟簽訂優質宮廟行動公約

新北役路相伴「袍澤情深」　8縣市退役弟兄為國付出

新北百萬冠軍茶6月1日登場　來坪林品好茗吃「茶蛙粿」

海巡署第四岸巡橡皮艇化身Q版龍舟　獨老開心划槳去

海巡登檢觀察入微　一舉破獲偷渡走私食蛇龜215隻

王詹樣公益信託贊助如果兒童劇團　上演「大野狼拯救小紅帽」

高雄200年古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了　劉家後代看廢墟愣住

快訊／蘇花170K落石砸中小客車！夫妻擦傷　道路雙向阻斷

花蓮3對辦同婚登記：再艱難我們都會一起面對！

12星座為何走不出「低潮期」？雙子被害妄想、牡羊鴕鳥心態

綑綁女友「燒稻草煙燻」4小時！　私刑男和朋友小屋暢飲聊天

好天氣壞空氣！桃竹空品「紅色警戒」　下週鋒面到…降溫雷雨襲

10歲女童瘋「斗內直播主」...偷刷卡打賞900萬！只能拿回13萬虧慘

夏日必備「水亮口紅」3選　照三步驟抹出粉嫩嘟嘟唇

法國里昂麵包店前「包裹爆炸」！至少13人受傷　包括1名孩童

浙江玉環直航基隆十週年　今迎接「第20萬」幸運乘客

郭台銘：參選總統不是要「卡韓國瑜」　而是給2300萬人民多一種選擇

奇景！空拍機拍下海面超狂「便利貼大軍」　竟是罕見牛鼻魟出巡

南投臭豆腐名店爆「群聚感染」停業！189人吃完吐瀉　結果竟是食物中毒

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

地方熱門新聞

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭..

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻..

統一企業肉燥香料理大賞　限時聯..

蘇花170K落石砸中小客車　雙..

桃園慈護宮　建造全台最高「媽祖..

新化山上左鎮各宮廟　簽訂優質宮..

南區萬安演習24日登場　不配合..

女中士張雅柔棄武從農　打造木瓜..

同志愛情長跑達陣　花蓮3對辦同..

台二線宜蘭段高架　民團轟：破壞..

大溪健走活動　再加碼1,500..

8縣市退役弟兄為國付出

新北百萬冠軍茶6月登場

海巡登檢　破獲偷渡走私食蛇龜

更多熱門

相關新聞

美卡通主角雙親「是一對男同志」

在台灣同性婚姻登記正式上路的這天，許多同志相關影視議題也再度掀起討論。美國影音串流平台「Hulu」即將推出兒童動畫影集《最勇敢的騎士》（The Bravest Knight），其中10歲的女孩主角妮雅（Nia），雙親就是一對男同志。

醫師、律師同婚登記　父母祝福

同婚勝利組！第一個男友就上紅毯

這些醫療文件　同性配偶終於可發聲

同婚上路首日　同性伴侶喜迎結婚首日500對登記

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

醫師、律師同婚登記　父母祝福

2愛犬遭潑漆！三重阿伯「洗到抓狂」持利剪殺人

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了

病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他」

天后造型師在家辦毒趴　與室友在客廳嗑藥「辦事」被逮

等了21年　我就是要嫁給你　

即／大樂透頭獎3.57億一注獨得！獎落台南

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣炸

34歲領24K　1句話神反轉

真理褲老闆超火辣！認真背影照讓網凍未條

快訊／艾倫挺台同婚祝福！蔡英文回應了

即／台灣大哥大斷線　客服緊急回應

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

手掌跟媽一樣大！精靈貓擁23萬粉

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面