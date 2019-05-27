影／帶職用「假日」去選總統！韓國瑜再喊：就職典禮也可在高雄辦

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜27日出席市政總質詢，議員鄭光峰質詢關於未來韓國瑜是否將選總統的議題，提到如果市長只做一半溜之大吉，要怎麼對市民交代？韓國瑜表示，目前要經過5人小組詢問後才會說「Yes, I do」，但也提到，「假設」參選總統，會用假日時間去選，甚至未來在高雄上班、活動，就連就職典禮也辦在高雄。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員鄭光峰。（圖／記者洪正達攝）

市議員鄭光峰在總質詢上提到，韓國瑜親口說「Yes, I do」，但市長才做一半就溜之大吉，怎麼對市民交代？市政都還沒很熟悉，即使當總統還是不了解高雄。

韓國瑜答覆時重申，若是5人小組詢問才會說「Yes, I do」，如果沒有問，也不會說任何話；韓國瑜提到，「如果總統候選人，他在選舉時總部在高雄，就職典禮在高雄，依我來說我要參選總統，我高雄都沒認真做，怎麼和大家交代，我不能用假日去選嗎？」他認為，如果未來總統將上班地點、活動大本營，甚至是就職典禮都辦在高雄，那大家一定覺得很不一樣，只是不想把話講白，一定會被網軍攻擊。

鄭光峰表示，韓國瑜對市政都還沒上手，過去喊的夢想要成真，也需要具體落實，希望韓國瑜想清楚在高雄是要當「過客」還是「歸人」。

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