防空飛彈連上兵站哨嫌太冷　「躺棧板睡覺」代價6萬

▲陸軍99旅防空飛彈連黃姓上兵，擔任哨衛勤務時，竟坐在一旁的哨衛區棧板上睡覺。（圖／達志／示意圖）

地方中心／高雄報導

陸軍99旅防空飛彈連黃姓上兵，於高雄林園區的「先鋒營區」駐地擔任哨衛勤務，曾因半夜不耐天氣寒冷，竟躺在哨衛區的棧板上睡覺，廢弛職務不顧營區安全，經帶哨幹部上士發現後，向上級回報，遭高雄地院一審依陸海空軍刑法的廢弛職務罪，判黃男2個月有期徒刑，如易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，27歲的黃男原屬陸軍99旅防空飛彈連上兵，於2018年10月4日退伍。他在2018年1月14日凌晨於先鋒營區駐地擔任哨衛勤務，負責營區安全，卻在執勤期間不耐天寒，竟在哨衛區的棧板上倒頭睡大覺，放任營區安全，廢弛職務。

到了當日凌晨3時35分，被帶哨幹部上士發現，逐級向上級回報，整起案件經高雄憲兵隊移送偵辦，經檢方起訴。高雄地院審理時，黃男坦承於執勤時睡覺，無法警戒四周安危避免入侵，足以讓外人能趁隙侵入。

法官認為，黃男確實違反陸海空軍刑法第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪，但考量他犯後態度良好、坦承犯行，且當時他坐下休息後約30分鐘就被發現，尚未實際造成營區遭人入侵等，因此輕判他2個月有期徒刑，如易科罰金6萬元。可上訴。

【更多新聞】

3天內同一路段2次超速被拍 「路樹遮擋標誌」3200元免罰

