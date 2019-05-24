LIVE／亞洲首對同志婚登場！北市破百對同婚伴侶搶頭香登記

▲同婚登記首日，新人赴戶政機關登記，祁家威擔任證婚人。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

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今(5/24)是台灣同婚合法正式上路第一天！不少同志伴侶在這個紀念性的日子「搶頭香」登記結婚，婚姻平權大平台邀來近20對同志新人，包括知名作家陳雪與早餐人、圖文作家厭世姬與劇作家簡莉穎、曾受到釋昭慧證婚的雅婷與美瑜、男同志伴侶小銘與小玄⋯等，一早8點30分不到就抵達台北市信義區戶政事務所辦理登記並換發身分證件，要成為全亞洲合法結婚的夫夫、妻妻！

【0900更新】上午8點56分，小銘和小玄是首對辦理同婚登記結婚，拿到身份證的伴侶，他們開心秀出身份證，供現場媒體拍照，對於能拿到這張寫有另一半名字的新身份證，開心到不行。

▲同婚登記結婚首日，首對要辦理登記的男同志伴侶小玄（左）與小銘（右）穿著粉色西裝到場。（圖／記者李毓康攝）

【0844更新】

信義戶政事務所辦理同婚登記結婚的伴侶第一梯有6對，戶政事務所上午特別加開櫃位，加快辦理的速度，戶政事務所還送上結婚小禮，是寫著love的粉紅色蠟燭，辦理的流程就和異性結婚辦理一樣，填寫申請書，結婚書約，還有拿新的證件照，辦理新身份證。

▲信義區戶政事務所有準備524彩虹祝福背板，供辦理同婚登記的新人拍照使用。（圖／記者李毓康攝）



▲每個色塊上頭都有來自不同地區的祝福，像是新北市的祝福是「婚姻平權，異同幸福，單純祝福彼此」。（圖／記者李毓康攝）

立法院在17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，讓台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，為了慶祝釋字748兩週年，婚姻平權大平台也和台北市政府民政局共同合作，於信義廣場舉辦「幸福起跑線Wedding Party」，以戶外婚禮派對的概念邀新人走紅毯，並邀請釋憲案聲請人之一的祁家威致詞。同志新人們完成登記後，即前往婚禮趴踢同歡，向世界分享台灣成為亞洲第一個同婚合法國家的喜悅！



▲辦理同婚登記的桌上，擺上迷你版彩虹旗。（圖／記者李毓康攝）

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