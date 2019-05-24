中執會遭沒收、賴清德打悲情牌？蔡英文呼籲保持冷靜

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選蔡賴對決持續無解，22日中執會討論依然沒有共識，黨主席卓榮泰宣布會議29日再開，卻被批評是沒收中執會，前行政院長賴清德也因為意外現身並提出新策略，被指是打悲情牌，對此，總統蔡英文24日受訪時呼籲大家保持冷靜。

針對卓榮泰被批評沒收中執會，蔡英文說，她相信相關講法應該是指中執會進行到一個接近處理的階段的時候，突然會議就中止了、停止了，所以當場應該很多執委感到錯愕，也很多現場看直播的網友覺得錯愕，所謂沒收指的應該是當下的感覺。

至於是否認為賴清德打悲情牌，蔡英文回應，現在民進黨對於總統提名的事情，進入很關鍵的時刻，她也希望大家這時候能保持冷靜，讓大家看到總統初選過程可以整合團結，可以集結最大的力量在2020發揮戰力。

針對賴清德呼籲支持者團結，會不會認為對方是在放話，蔡英文說，她還是老話一句，現在已經進入關鍵時刻大家都要冷靜，她期待也有信心，無論是黨主席黨中央還是黨的決策機制、常執會，大家都會以黨的最佳利益跟2020集結最大戰力來考量，這一切都在過程當中，希望最後能做出一個對台灣最好、對民進黨最好的決策。

此外，對於傳出AIT相當關注民進黨初選，蔡英文表示，她沒聽說也不了解，能替AIT說話的恐怕也只有AIT，她對民進黨的初選、民進黨現有的民主機制有信心，就像她一向講的她對2020選戰有信心，對執政也有信心，「對我們民進黨的民主機制能做出最好的決定也有信心」。