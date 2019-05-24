暴雨不斷　賴清德提三主張因應氣候變遷

▲賴清德提三主張因應氣候變遷。（圖／翻攝賴清德臉書）



政治中心／綜合報導

台灣進入梅雨季節，各地出現暴雨情況，各縣市首長嚴陣以待。對此，行政院前院長賴清德24日在表示，面對氣候異常變遷要有更積極作為，並提出三項主張。

賴清德下午參加「響應524全球氣候行動」，看到許多人關注這個議題，很敬佩也深受感動；首先，他認為，要因應全球氣候的變遷，需全面檢討台灣的國家氣候政策，目前國家減碳計畫，是十年前提出來的，2030減20%，2050年前減一半，很多人都說可能做不到了，這也和國際希望的控制在1.5度下，2050年做到零碳，有不小的差距。

第二，賴清德認為，要加強台灣的韌性來面對氣候變遷，未來幾十年內，勢必會受到極端天氣的衝擊，暴雨會越來越強、夏天越來越熱、颱風越來越強，以前的建設思維要調整，從思考如何建設不淹水，轉成打造不怕淹水的環境，遇到災害發生時，能夠儘早的復原，國家建設面對氣候變遷的思維改變，強化台灣國土的韌性。

第三，賴清德強調，台灣防災能量要提升，面對氣候劇烈變遷，台灣防災能量要提升，國家必須要設立「國土安全部」，除了國家安全外，極端天氣與氣候變遷也是國家安全之一，要把防災的思維納入其中，務實積極面對和預防天災。

賴清德表示，如果有機會為國家效力，面對氣候變遷、能源政策、空氣污染等議題，召開國是會議，以大辯論的方式，到各地去，一場一場的說明，喚起國人的瞭解和支持。

▲賴清德提三主張因應氣候變遷。（圖／翻攝賴清德臉書）