專訪楊秋興／挺郭台銘選總統「是奉獻！」　批韓選「是私心」

▲楊秋興大讚郭台銘參選「是一種奉獻」。（圖／記者李毓康攝）

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

前高雄縣長楊秋興，在高雄市長選舉時身為韓國瑜的好「戰友」，現在到了總統大選，楊秋興卻「換邊站」，選擇力挺郭台銘。楊秋興表示，郭台銘是全世界偉大的企業家，「無我利他、是一種奉獻」，而韓國瑜卻是「吃碗內看碗外、私心作祟」，這兩人擺在一起，「高低立判」！

楊秋興24日受訪表示，很多人期盼郭台銘參選，因為兩岸不能有任何戰爭可能，而郭台銘看到年輕人沒未來、看到台灣經濟停滯，因此主動奉獻，「是全世界最偉大的企業家」，反觀韓國瑜才剛選上市長、就貪圖個人大位，不看台灣跟中華民國的未來，「吃碗內看碗外」，明知沒有正當性、還想爭取總統大位，「完全是私心作祟」。

▲楊秋興批評韓國瑜選總統是「私心作祟」。（圖／記者洪正達攝）

楊秋興大讚郭台銘是「天王級」參選人，大家都求之不得，楊甚至認為，郭台銘比川普厲害多了，「他真的是白手起家、從無到有」，記者問楊秋興，如果以後郭台銘真的當選，楊會入閣嗎？他笑笑表示，自己是退休的年紀了，打算之後要環遊世界，「我出來挺郭台銘，只是為了站在正確的一方」。

講到郭台銘就眉開眼笑的楊秋興，再提到韓國瑜時，表情又嚴肅了起來，他搬出韓國瑜妻子李佳芬的話「你是人不是神」，喊話韓國瑜，要他把高雄搞好，不要吃碗內看碗外，「看到天王級的出來、就該自己退出了」。

▲楊秋興要韓國瑜「看到天王級的郭台銘」就該自動退出。（圖／記者吳奕靖攝）

【相關新聞】



1. 專訪楊秋興／爆韓國瑜身邊有「紅衛兵」 楊：會唸心經不代表有智慧

2. 專訪楊秋興／大聲喊冤「我沒有背骨」 我永遠站在正確的一方

3. 專訪楊秋興／韓粉是虛的、柯P沒組織 「最強郭董」出線就會贏