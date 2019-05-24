「打韓小組」讓他趴著也中槍　尹立回擊：黑韓的藍色蜘蛛網才精彩



▲韓國瑜自爆有「黑韓小組」，還是前高雄高級長官。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日在市政總質詢上表示，有退休的高雄市高級官員遙控文化局，甚至成立「打韓小組」，每個禮拜開會要如何打韓，此話一出，釣出前高雄市府文化局長尹立，立刻PO文反擊「反正他胡說八道也不是第一遭了，在議會答詢還是信口開河，其實真的非常不適當」，更嗆其實現在黑韓的藍色蜘蛛網才精彩。

韓國瑜在市政總質詢上提到，有退休高雄市府高級官員掌握文化局，甚至成立「打韓小組」，還每個禮拜選在旗山開會，雖然沒有明講是誰，但前高雄市政府文化局長尹立是立刻PO文反擊，表示自己趴著也中槍「韓市長在議會答詢時，直指文化局，講到有前市府文化局高官遙控『打韓小組』，並指揮常任文官，在旗山每週開會黑韓，反正他胡說八道也不是第一遭了，在議會答詢還是信口開河，其實真的非常不適當」。



▲前高雄市文化局長尹立(中)，PO文反擊韓國瑜。（圖／資料畫面）

尹立進一步表示「事務官依法行政，皆須服從長官命令，以前我是局長，當然聽我指揮，但即使是我的號令也要依法行政，我已經離開半年多了，現在市府的領導統御自己不用檢討？」，並且表示這種說法對事務官非常不尊重與不信任。

尹立表示自己「從來沒有到旗山開過任何會議，現在黑韓的藍色蜘蛛網才精彩，從蔣萬安的『韓粉都是比較沒理性』，黃光芹與館長近來對韓的開炮，董智森講到大多數的韓粉是垃圾，到唐湘龍講韓國瑜想選總統是2019台灣政治最不幸的事，難道都是這個虛構的黑韓小組操控的」。

最後他說「好好地把市政熟悉，該做的工作做好，我知道要去選總統無心市政了，但一直不做事也不認真，然後說中央卡韓、前朝黑韓，一直搞話題轉移施政不力的話語，無助社會與城市進步」。