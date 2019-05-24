韓國瑜已有接棒人選！新女神嘆「被過水政客玩弄的悲哀」：不要落跑市長

▲高雄市議員黃捷對韓國瑜相當失望。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜面對外界力拱選總統，接受媒體訪問時稱，如果成為國民黨提名的總統候選人，仍有幾項問題要克服，其中包括高雄市長補選的人選，他心中已有人選，但「還不是很成熟」。這一席話讓高雄市議員黃捷感到相當不滿，直言「高雄不要落跑市長！」

黃捷24日在臉書粉絲專頁上發文，表示韓國瑜23日繼瑞士不是聯合國的一員外，又有一爆炸性發言，「經過了一整個月的完整鋪陳，終於決定要參選總統了，甚至連接任市長的人選都已經選好了，我身為市民，老實說感到非常失望，也深深感受到高雄市被這樣一個過水政客玩弄的悲哀。」

▲韓國瑜稱心中已有高雄市長補選人選。（圖／記者賴君欣攝）

她認為，89萬的高雄市民在半年前相信韓國瑜，並給了他機會為高雄服務，「然而只過了短短150天，市長竟然就這樣揮一揮衣袖，只留下還沒找齊的局處首長、還沒成立的青年局、不知道有沒有要裁撤的毒防局、還不知道會不會成立的資訊局，且甚至任內的第一本預算都還沒編。就連唯一可以稱為政績的路平，經過了這幾天，在市長標準只算積水的降雨，就已經好幾條路破功，高雄人還沒發大財，韓市長居然已經想好，未來的韓總統辦公室要設在左營軍區？」

黃捷忍不住鄭重呼籲，若是韓國瑜要問鼎總統大位，這是個人選擇的自由，「但身為市長，如果已經無心在高雄，也覺得身為國民黨民調最高的候選人，總統大位已經唾手可得，那請韓國瑜先生請辭高雄市長，專心他的總統大路！」讓副市長李四川、葉匡時等行政歷練非常豐富的專家，來代理這段過渡時期，「把高雄交給專家，把高雄還給市民！」

▲黃捷在臉書上向韓國瑜呼籲。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 鳳山捷伴同行）

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