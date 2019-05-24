口足畫家楊恩典分享成長歷程　鼓勵民眾相信自己

▲▼ 口足畫家楊恩典分享成長歷程。（圖／大同技術學院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

大同技術學院生涯講座系列活動， 23日邀請國際知名口足畫家楊恩典蒞臨演講「那雙看不見的手」，以她自己的生命經歷為例講述成長故事，分享努力學習的過程，以影片和同學們分享從小到大，到為人妻、為人母的心路歷程，現場也示範以腳寫字、摺紙鶴，並請同學們上台體驗。

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楊恩典一出生就沒有手，不僅被棄養還甚至差點被當成醫學研究標本，直到六龜山地育幼院創辦人楊煦牧師領養她，認為這是上帝給予的恩典，沒有手可以免去許多勞役，因此為她取名「楊恩典」。

三歲時前總統蔣經國到六龜山地育幼院，她說：「我沒有手。」蔣經國告訴她：「雖然你沒有手，但是你還有腳，腳可以做很多事。」這件事改變了她的一生，她開始嘗試用腳做事，不論是刷牙、洗臉、吃飯還是寫字，她都盡可能學習用腳去處理。在充滿愛的成長環境中成長，她認為自己除了沒有雙手之外，其他和普通人都一樣，所以她認真的學習、凡事正向思考、用毅力克服種種困難，終於成為國際知名的口足畫家。最後恩典老師以一句話勉勵同學：相信你能成功，你便能成功！

校長林明芳表示，透過楊恩典的經歷，鼓勵學生珍惜擁有、不輕言放棄，帶給同學們更多的啟示，為社會帶來多一點愛與溫暖。