▲大同技術學院「一日志工」街頭宣導長照2.0。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

財團法人雙福社會福利慈善事業基金會執行長林茂安博士，30日帶領戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院團隊，及百位大同技術學院進修部社會工作與服務管理系學員，前往嘉義市家樂福博愛店進行「一日志工」宣傳活動，希望藉由活動宣導，讓更多民眾對於長照2.0有更深層的認識。

「一日志工」的宣導主題為：招募失智症友善商店、招募社福志工、推廣樂齡學習、失智症篩檢宣傳、大齡食堂的成效、以及讓照顧者放輕鬆等六項主題。

林茂安表示，面對高齡化社會，政府想要推廣落實長照，只能藉由方案設計讓學生學習如何讓失智長輩得到更多、更友善照顧，也讓民眾學會友善對待失智長輩。

嘉義近年來，由於人口外移、出生率逐年降低，已非常迅速的邁向「超高齡化」的社會結構。為照顧逐年增加的失智以及老化失能的長者們、緩解家庭照顧者的照顧壓力，衛生福利部以及嘉義市衛生局率領各大醫療及社會福利機構等積極佈建社會安全網，長照2.0的社區整體照顧服務體系(長照ABC)正需要大量的專業社工以及志工的投入，讓「在地老化」能夠妥善的落實。

只要民眾有長期照顧上的需求，歡迎立即撥打1966專線，將由照管專員為您提供服務。有志投入長期照顧的志工朋友，也歡迎立即前往您所在地附近的社區關懷據點或「巷弄長照站」，也可以與嘉基聯繫，讓我們一起成為社會安全的守護力量！