影／求官說讓楊秋興罵「恩將仇報」　韓國瑜未答僅說：還是好朋友

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

資深媒體人黃光芹爆料當初韓國瑜邀請楊秋興「推薦人事」，但事後卻被講成為了「求官」，甚至楊秋興也證實，痛批韓國瑜「恩將仇報」，對此，韓國瑜則不正面回應楊秋興指責，只回應楊秋興關注台商、兩岸這塊，因此擔任兩岸小組副召集人，希望楊秋興繼續在這個領域，幫助台商，幫助高雄招商引資，大家都還是好朋友，而且都在高雄，有什麼意見隨時都可以溝通。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲前高雄縣長楊秋興 。（圖／記者吳奕靖攝）

資深媒體人黃光芹不但批評韓國瑜花天酒地，還加碼爆料韓國瑜當時找前高雄縣長楊秋興寫下小內閣推薦名單，事後卻被說是求官，就連楊秋興也說韓國瑜恩將仇報。

對此韓國瑜回應，「楊秋興很關注台商、兩岸這塊，希望服務廣大高雄的台商以及其他台商，台商現在想要回台灣投資，有很多是高雄子弟，楊前縣長都可以擔負很大的功能，因此他做高雄市政府兩岸小組副召集人的時候，我們有交換過意見，他對這個興趣很高，希望他能在這個領域裡面，繼續幫各位高雄的台商，幫高雄招商引資，大家攜手繼續打拼」。

媒體持續追問楊秋興指出是恩將仇報，韓國瑜回應「在我跟他談完之後，他特別對兩岸這塊有興趣，我覺得楊秋興現在大家都還是好朋友，而且都在高雄，有什麼意見隨時都給溝通，最重要還是大家一起攜手合作，尤其現在台商很多，心裡面惶惶不安，其實楊秋興縣長的這方面可以做更大的發揮，我們是政府還是很感謝他」，並無直接回應楊秋興的指控。