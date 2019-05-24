　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳吉仲批韓國瑜：勘災耍還嘴皮，對農民最大不敬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

17日到20日的豪雨連日襲擊台灣，導致許多地方嚴重淹水，其中高雄市農損1752萬元，情況慘重，21日農委會主委陳吉仲到高雄查看農損，被外界認為是在「針對高雄」，對此，高雄市長韓國瑜笑說，「好像我到哪，陳都很喜歡來，可能是月亮跟著禿子走吧。」對此，陳吉仲回應「勘災的時候，還在耍嘴皮，對農民是最大的不敬」。

根據農委會資料顯示，截至23日16時止，517到520的豪雨農損達7672萬元，其中高雄市損失1753萬元，韓國瑜、陳吉仲先後到高雄勘災，韓國瑜被媒體問到，陳吉仲是否在「針對高雄」。韓國瑜直言「可能是月亮跟著禿子走吧。」

請繼續往下閱讀...

▲▼韓國瑜秀茶葉。（圖／記者賴君欣攝）

▲陳吉仲到高雄勘災，韓國瑜說，是月亮跟著禿子走。（圖／記者賴君欣攝）

陳吉仲今（24日）出席「農產加工大革新」記者會時被問及韓國瑜的「月亮跟著禿子走」一說，陳吉仲嚴肅表示，「當在勘災的時候，還在耍嘴皮，對農民是最大的不敬」，農民的稻穀倒下去，按照傳統的方式申請，稻穀早就發芽了，所以農委會當然要站在農民角度，第一時間把無人飛機帶去，直接解決問題。

▲▼農委會首創用無人機勘災，空拍的圖資可以作為農民申報災損的依據。。（圖／取自農委會主委陳吉仲臉書）

▲農委會首創用無人機勘災，空拍的圖資可以作為農民申報災損的依據。（圖／取自農委會主委陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，全球氣候變遷影響，造成偏遠地區崩塌災害，由於部分地區交通不可及，這次也使用無人機快速了解受災狀況。陳吉仲認為，這種政治口水，根本不會去在乎，他在乎的是農民面對極端氣候，農委會可否共同來因應；農委會要有各種具體能協助農民的方案，這才是當務之急，其他非專業的問題，對農民無任何助益。

台灣地區從5月17日受到豪雨影響，截至昨天傍晚為止，農損估計有7672萬元，對於高雄稻作受影響，韓國瑜盼中央農委會能進行補助、幫忙，陳吉仲也回應，農委會今年對暖冬乾旱、517到520的豪雨，第一時間都有去勘災，而且公告現金天然災害救助，甚至高雄美濃動用無人飛機勘災，節省農民申報與基層區公所勘災人力，農委會用最大力量來照顧所有農民；另外，也期待各地方政府可與農委會相互配合，遇到災情，第一時間立刻來處理。
 

ET快訊
6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機 每台最高退稅2千
魚缸燈忘關！一頓飯時間「白花瓣屍海」現形主人嚇壞

關鍵字：韓國瑜,陳吉仲,勘災,農損

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

午後雷陣雨來襲！新竹以南8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

口足畫家楊恩典分享成長歷程　鼓勵民眾相信自己

2030年升溫2℃八縣市恐淹沒　弘光排字響應全球氣候行動

這一對超幸福！認識9個月辦同婚登記　開心喊：明年買房辦婚禮

紅納智捷 vs. BMW！車停門口卡死「上班行程全泡湯」　他怒報警結局好意外

同性配偶也適用！華航、長榮眷屬享免費機票　台鐵5折票

要以閃電速推跨國同婚！祁家威一身熊熊戰服誓言：我不會慢慢來！

職場上「外貌協會」真的存在！連外表都不打理就別想找到工作

陳吉仲批韓國瑜：勘災耍還嘴皮，對農民最大不敬

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

一生必去一次！紐西蘭高空彈跳 43公尺跳下體驗前所未有超爽感

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

總統高雄辦公維安如何解決？　韓國瑜：在軍營就完全沒問題

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

午後雷陣雨來襲！新竹以南8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

口足畫家楊恩典分享成長歷程　鼓勵民眾相信自己

2030年升溫2℃八縣市恐淹沒　弘光排字響應全球氣候行動

這一對超幸福！認識9個月辦同婚登記　開心喊：明年買房辦婚禮

紅納智捷 vs. BMW！車停門口卡死「上班行程全泡湯」　他怒報警結局好意外

同性配偶也適用！華航、長榮眷屬享免費機票　台鐵5折票

要以閃電速推跨國同婚！祁家威一身熊熊戰服誓言：我不會慢慢來！

職場上「外貌協會」真的存在！連外表都不打理就別想找到工作

陳吉仲批韓國瑜：勘災耍還嘴皮，對農民最大不敬

專訪楊秋興／韓國瑜稱「還是朋友」　他乾笑：我不會心裡想的跟講的不同

第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了

首艘國造潛艦2021年完工　蔡英文：台灣精神小而強

韓國瑜心疼「被滿清十大酷刑折磨」 賴清德：希望他看到我堅強一面

川普打華為　分析師：蘋果也要受「池魚之殃」

韓國瑜已有接棒人選！新女神嘆「被過水政客玩弄的悲哀」：不要落跑市長

河南出現「喝水就能跑」的汽車？　工信局：記者寫錯了

首家銀行挺同婚！　刷卡現金回饋5.24%、同婚成家房貸優惠

白依／弄清中美國防戰略　才能有精確的國防戰略

生活熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪..

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻..

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍..

浴廁小飛蟲千萬別用手打　病原體..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

同婚合法第一對夫夫、妻妻誕生！

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳5..

土豪哥徵司機　1周薪水5萬包吃..

同志今天結婚啦！　婚後須知一次..

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

台灣同婚首日　6對伴侶感性告白

性慾強不敢做　她好奇女生幾歲破

約會吃蛤蜊…噴汁　女形象秒掰　

更多熱門

相關新聞

韓稱還是朋友　楊秋興乾笑：能真心相待最好

資深媒體人黃光芹在臉書爆料，指韓國瑜「出賣楊秋興」，鬧得滿城風雨，事後楊秋興認了爆料「是事實」，也指控韓國瑜「恩將仇報」，對此，韓國瑜24日受訪時向楊秋興喊話「大家還是好朋友」，楊秋興聽到後也乾笑了幾聲，回答「朋友如果可以真心相待、那是最好的」。

黃光芹帶小姐出場韓國瑜駁斥

董念台：選舉一定要黑來黑去

楊秋興控恩將仇報　韓國瑜：有意見通溝

韓認腦海市長接班人副市長呼聲高

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪破3件求證

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻走了10年

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接射滿地

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻通報

快訊／馬東石宣布結婚！娶回小17歲女友

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

天龍國正妹釣鱷　慘摔腳朝天

即／HUSH出櫃！爸：不用說對不起

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍下真實模樣　網全傻了

鏟肉13kg！她靠「戒糖刮油神招」瘦慘

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

路邊一坨灰灰「腐爛神」睜眼萌翻

浴廁小飛蟲千萬別用手打　病原體秒傳空中

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面