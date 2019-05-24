陳吉仲批韓國瑜：勘災耍還嘴皮，對農民最大不敬

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

17日到20日的豪雨連日襲擊台灣，導致許多地方嚴重淹水，其中高雄市農損1752萬元，情況慘重，21日農委會主委陳吉仲到高雄查看農損，被外界認為是在「針對高雄」，對此，高雄市長韓國瑜笑說，「好像我到哪，陳都很喜歡來，可能是月亮跟著禿子走吧。」對此，陳吉仲回應「勘災的時候，還在耍嘴皮，對農民是最大的不敬」。

根據農委會資料顯示，截至23日16時止，517到520的豪雨農損達7672萬元，其中高雄市損失1753萬元，韓國瑜、陳吉仲先後到高雄勘災，韓國瑜被媒體問到，陳吉仲是否在「針對高雄」。韓國瑜直言「可能是月亮跟著禿子走吧。」

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▲陳吉仲到高雄勘災，韓國瑜說，是月亮跟著禿子走。（圖／記者賴君欣攝）

陳吉仲今（24日）出席「農產加工大革新」記者會時被問及韓國瑜的「月亮跟著禿子走」一說，陳吉仲嚴肅表示，「當在勘災的時候，還在耍嘴皮，對農民是最大的不敬」，農民的稻穀倒下去，按照傳統的方式申請，稻穀早就發芽了，所以農委會當然要站在農民角度，第一時間把無人飛機帶去，直接解決問題。

▲農委會首創用無人機勘災，空拍的圖資可以作為農民申報災損的依據。（圖／取自農委會主委陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，全球氣候變遷影響，造成偏遠地區崩塌災害，由於部分地區交通不可及，這次也使用無人機快速了解受災狀況。陳吉仲認為，這種政治口水，根本不會去在乎，他在乎的是農民面對極端氣候，農委會可否共同來因應；農委會要有各種具體能協助農民的方案，這才是當務之急，其他非專業的問題，對農民無任何助益。

台灣地區從5月17日受到豪雨影響，截至昨天傍晚為止，農損估計有7672萬元，對於高雄稻作受影響，韓國瑜盼中央農委會能進行補助、幫忙，陳吉仲也回應，農委會今年對暖冬乾旱、517到520的豪雨，第一時間都有去勘災，而且公告現金天然災害救助，甚至高雄美濃動用無人飛機勘災，節省農民申報與基層區公所勘災人力，農委會用最大力量來照顧所有農民；另外，也期待各地方政府可與農委會相互配合，遇到災情，第一時間立刻來處理。

