韓國瑜爆市府藏「打韓小組」！指前朝高級官員正遙控文化局

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市議員邱于軒24日在市政總質詢上，質疑文化局有問題，小編竟然詆毀現任市府，想不到高雄市長韓國瑜卻表示，有退休的高級長官在遙控文化局，成立「打韓小組」，甚至每個禮拜開會討論要如何打韓，韓國瑜說「不用我去講，大概整個高雄市，只要稍微有點了解的，大概都可以猜出來」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市議員邱于軒（圖／記者賴君欣攝）

市議員邱于瑄在質詢時，指出高雄流行音樂中心小編，竟然利用公開帳號，詆毀現任高雄市政府團隊，甚至有網友回「感謝陳菊市府和行政院努力時」，小編卻只回「謝謝大家努力」，還拿金銀河夜市來做文章，質疑這些人是領高雄市政府的錢，卻是歌頌前朝。

▲邱于軒要求高雄流行音樂中心小編出席備詢。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜答覆時語出驚人，表示文化局問題很多，有退休的高級長官正在遙控文化局，另外中央高級長官每一個禮拜來一次高雄，成立「打韓小組」，召開會議地點在旗山，還有退休的高級長官結合某些議員，在議會讓新團隊臉掛不住，讓新團隊整個被打趴在地上、出洋相，所有的一切目的都是4個字「政治利益」，這一切他都知道，因為我們善良，我相信這些只是謠言，但是好像有相當的真實性，希望大家不要再搞有的沒的，我希望文化局同仁能配合新的局長。

媒體持續追問，韓國瑜則說「我就不用表示他的名字，這個在高雄市街頭巷尾議論紛紛紛紛，我為什麼不採取動作，是因為我相信第一個人性的善良，第二個軍公教有一定的素質，如果一心一意、行政中立、為人民服務的話，不用為某些特定的政治人物服務的話，他自然會回到這個主流的王道，整個路上，真正的為人民來打拼，而不是某些特定的政黨來說，我一直抱持一個良善的風氣能夠改變。至於這一位退休的高級長官的名字，不用我去講，大概整個高雄市，只要稍微有點了解的，大概都可以猜出來」。

事後媒體再追問這位高級長官到底是誰，名字是否為兩個字，韓國瑜笑回其中一個字是發財的「發」，沒有正面回應。

▲邱于軒質疑小編詆毀現任市府。（圖／市議員邱于軒提供）