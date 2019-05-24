專訪楊秋興／打臉韓國瑜「還是好朋友」！他怒了：太噁心，快退初選

▲楊秋興呼籲韓國瑜應該退出初選，也認為他相當噁心 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、李唯甄、洪正達／高雄報導

昔日高雄市長選舉的戰友楊秋興出面砲轟韓國瑜，表示韓國瑜參與國民黨內總統初選根本沒有正當性，應該要快點退出初選以外，還表示韓國瑜日前表示的一句「Yes,I do」真的是太噁心，幾乎是火力全開。

媒體詢問楊秋興「是否認為韓國瑜應該要退出初選」，楊秋興想都沒有想，立刻就回答：「當然是啊，因為沒有正當性，你（韓國瑜）這樣扭扭捏捏到現在，人民看了都煩了；我看到他說Yes,I do ，哇！我內心實在真的覺得很噁心」，楊秋興認為這句話應該是用在男女結婚時，牧師在問你說，妳願意嫁給他嗎？才會用到的回應，但現在卻被韓國瑜拿來使用，實在不太妥適。

▲楊秋興呼籲韓國瑜應該退出初選，也認為他相當噁心 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個部分，楊秋興認為「這麽浪漫、這麼神聖一句話，拿來做你的競選Yes,I do，這個很輕佻，這個讓我看起來、聽起來實在是不舒服啦！」記者也繼續追問，是否會後悔幫忙選市長，楊秋興也表達自己很後悔，因為不知道韓國瑜要選總統，回憶敘述韓國瑜最初是否要參選高雄市長時，曾經跟自己見過2次面，韓國瑜當時並不敢選，還是楊秋興鼓勵他說：「你不能不選，我不可能再選，我沒有本錢輸，你再不選的話，你來當人家的市黨部主委，你會兩面不是人」。

楊秋興重申若是當初知道韓國瑜會選總統，自己一大票人在希望郭台銘選總統是在2年前，比拱韓國瑜來選市長還要來得早，所以沒有人在後面卡韓國瑜、放槍，根本就沒有這個事情。