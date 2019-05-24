520情侶「秀恩愛畫面」太閃　38歲單身男割O訴悲情

▲廣東省一單身男520當天看到情侶秀恩愛太悲傷，竟割腕自殺。（圖／翻攝自微博／廣州日報）

大陸中心／綜合報導

煩惱源於「 想太多」！廣東省東莞市一名單身男子乘火車時看到旁邊有對情侶「親親我我」秀恩愛，感到情緒低落，隨手打破一個杯子後聯想到「破碎難圓」，灰心喪氣拿起玻璃碎片割腕！不過還好，周圍乘客立馬發現並報警，阻止了悲劇的發生。

據《東莞新聞網》報導，鐵路警察5月20日在東莞市東站K688次列車上，接到隨車站務員報案，被告知5號車廂內有旅客利用玻璃碎片割腕。

接案後，警方立馬到事發車廂，看見13號座位上一名男子右手緊緊握著玻璃碎片正在自殘。這名男子雙手手腕有割裂傷痕，並少量流血。警員見狀，立即要求男子停止自殘行為，並奪下玻璃碎片，為他包紮傷口。待男子情緒穩定後，警員將他帶到一旁安撫，瞭解情況。

原來這名「單身狗」姓袁，38歲。當天適逢「 520表白日」，中午過後，袁男看到車廂裡旁邊有對情侶熱烈表白卿卿我我，被深深地刺激到。此時剛好車子一陣晃動，他放在桌子上的玻璃杯掉下了來，看到滿地的玻璃碎片聯想到「破碎之情」，於是撿起玻璃碎片，往手腕上割去。周圍的旅客見狀趕緊喊來隨車站務員報警，所幸警員及時趕到，才避免了悲劇發生。

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