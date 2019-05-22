影／西裝男520沒錢買手機示愛…女友氣炸當街「狂搧52下巴掌」！

大陸中心／綜合報導

每年一到5月20日，身邊好友都會和另一半瘋狂放閃，不過，四川達州這對情侶就沒這麼甜蜜了。一名西裝男因為沒錢買新手機給女友，遭到對方在520當天狂搧52下巴掌，臉頰明顯泛紅腫燙，一旁小朋友目睹全程嚇得張大嘴巴，路人也看不下去出手制止。

▲被女友狂甩耳光也不敢還手。（圖／翻攝自梨視頻，下同）



據《梨視頻》報導，西裝男站在人來人往的市區街頭，眾目睽睽下被女友猛甩巴掌，但始終不敢閃躲或反抗，路過民眾以為他是遭到家暴，趕快報警處理。

警方到場後，西裝男第一個反應竟然是保護女友，還說「不用你們管！」堅決不讓警察把她帶走，還不停替對方求情，讓眾人都一頭霧水。當地派出所透露，原來這名西裝男平時吃、住，所有花費幾乎都倚靠女友資助，包括汽車、衣服等等也是女友買給他的，因此，就算被當眾痛打到臉頰腫起來也不敢吭聲。

▲一旁還有多位小朋友，對這種場面都看傻眼。



至於女友為什麼會暴怒動手，起因是520當天，她希望西裝男可以在這特別的日子表達愛意，買支新手機給她，想不到對方說自己沒錢然後就躲了起來，頓時人間蒸發、失去音訊。後來，女方費一番功夫才揪出消失的男友，一氣之下，動手甩了他52下耳光，引來眾人圍觀。

由於西裝男堅持不讓員警帶走女友，警方只好要求女方冷靜，兩人和平溝通，經過苦口婆心的勸導後才收隊離開，而西裝男最後的下場如何，連員警也不敢再多問。