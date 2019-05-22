詐團刺青男化身高富帥行騙遭逮　陸妹520等不到回音心碎

▲詐騙集團刺青男化身高富帥，行騙中國大陸女子遭逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

「不要動！」、「手放桌上！」林姓男子為首的高富帥愛情詐騙集團，透過手機通訊軟體「微信」以交往為前提讓對岸女子上勾後，再假借有股票、基金投資機會或需錢周轉等，成功詐得至少2百多萬。警方520攻堅，逮捕林男等7人，讓傳恩愛簡訊的大陸妹等不到回訊心碎，警詢後依組織等罪嫌送辦外，也呼籲被害人勇於出面指認。

刑事局中部打擊犯罪中心22日宣布破獲一起專騙中國大陸女子的愛情詐騙集團，查獲集團主嫌44歲林姓男子共7人，並查扣現場7台筆電、30支智慧型手機、16張人頭SIM卡等證物。多名犯嫌身上刺龍刺鳳，裸上半身乖乖就範，讓人難以想像他們是化身高富帥人士行騙。

▲▼警方攻堅逮人。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，有一個專騙中國大陸女子的愛情詐騙集團，藏身在北屯區的社區大樓內。警方經報請檢察官指揮，經長期監控，5月20日下午5點左右見時機成熟，會同霧峰分局、 高雄市左營、楠梓分局及北市北投分局等單位，荷槍實彈前往現場攻堅。

警方表示，林姓詐欺集團首腦兼金主租下北屯區新建大樓作為機房據點，成員利用手機通訊軟體「微信」尋找大陸女子攀談，假冒身材健美多金小開或成功商務人士，並用假暱稱「傾聽雨落」、「水藍」、「強森」、「歐弟」、「離傷」、「唐龍」及「夏風秋雨」等名稱與被害女子交往，平時需還問暖，甜言蜜語，欺騙被害女子感情。俟時機成熟，再以投資股票或基金急需資金周轉等方式騙取金錢，從中牟利。

▲▼多名遭騙大陸女子520聯繫不上人，心碎傳訊。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，目前已知有多名被害女子遭詐騙，詐騙金額初估已有276萬多元，警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中檢察署偵辦。由於當天剛好是520，不少大陸妹傳給詐騙成員恩愛簡訊，卻苦等不到回音，因此心碎。

警方也重申，保護民眾財產及國家社會法益，杜絕詐欺集團犯罪行為，打擊詐欺集團工作將持續嚴密進行。同時呼籲如有被害人疑似遭本案詐欺集團詐騙，請勇於出面與本單位聯繫指證。

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