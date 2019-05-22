　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團刺青男化身高富帥行騙遭逮　陸妹520等不到回音心碎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼刑事局中打破獲專騙中國大陸的愛情詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲詐騙集團刺青男化身高富帥，行騙中國大陸女子遭逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

「不要動！」、「手放桌上！」林姓男子為首的高富帥愛情詐騙集團，透過手機通訊軟體「微信」以交往為前提讓對岸女子上勾後，再假借有股票、基金投資機會或需錢周轉等，成功詐得至少2百多萬。警方520攻堅，逮捕林男等7人，讓傳恩愛簡訊的大陸妹等不到回訊心碎，警詢後依組織等罪嫌送辦外，也呼籲被害人勇於出面指認。

刑事局中部打擊犯罪中心22日宣布破獲一起專騙中國大陸女子的愛情詐騙集團，查獲集團主嫌44歲林姓男子共7人，並查扣現場7台筆電、30支智慧型手機、16張人頭SIM卡等證物。多名犯嫌身上刺龍刺鳳，裸上半身乖乖就範，讓人難以想像他們是化身高富帥人士行騙。

▲▼刑事局中打破獲專騙中國大陸的愛情詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方攻堅逮人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲專騙中國大陸的愛情詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲專騙中國大陸的愛情詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，有一個專騙中國大陸女子的愛情詐騙集團，藏身在北屯區的社區大樓內。警方經報請檢察官指揮，經長期監控，5月20日下午5點左右見時機成熟，會同霧峰分局、 高雄市左營、楠梓分局及北市北投分局等單位，荷槍實彈前往現場攻堅。

警方表示，林姓詐欺集團首腦兼金主租下北屯區新建大樓作為機房據點，成員利用手機通訊軟體「微信」尋找大陸女子攀談，假冒身材健美多金小開或成功商務人士，並用假暱稱「傾聽雨落」、「水藍」、「強森」、「歐弟」、「離傷」、「唐龍」及「夏風秋雨」等名稱與被害女子交往，平時需還問暖，甜言蜜語，欺騙被害女子感情。俟時機成熟，再以投資股票或基金急需資金周轉等方式騙取金錢，從中牟利。

▲▼刑事局中打破獲專騙中國大陸的愛情詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼多名遭騙大陸女子520聯繫不上人，心碎傳訊。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲專騙中國大陸的愛情詐騙集團。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，目前已知有多名被害女子遭詐騙，詐騙金額初估已有276萬多元，警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中檢察署偵辦。由於當天剛好是520，不少大陸妹傳給詐騙成員恩愛簡訊，卻苦等不到回音，因此心碎。

警方也重申，保護民眾財產及國家社會法益，杜絕詐欺集團犯罪行為，打擊詐欺集團工作將持續嚴密進行。同時呼籲如有被害人疑似遭本案詐欺集團詐騙，請勇於出面與本單位聯繫指證。

【更多新聞】

攜長短雙槍闖茶館掃射30多發　「目標躺下」冷血槍手燒車滅證

黑衣男茶館步槍掃射20多槍　男「中彈如蜂窩」亡…無辜夫妻檔也受傷

沙鹿茶館槍擊案1死2傷　警方鎖定「2槍手認識死者」並予境管

ET快訊
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留
中華電宣布「暫停販售華為新機」！開台電信業第1槍　董事長回應

關鍵字：詐騙,詐欺,愛情,中國,大陸,高富帥,刺青,520,刑事局,中打

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

馬祖海巡以小博大　35噸小艇狂追1000噸大陸越界「盜砂輪」

桃園青埔週邊資源回收廠大火　回收廠老闆妻子葬身火場

觸電婦人遭電擊險休克　大喊「主啊！救我」後手臂燒焦倒地

不動產鑑價業者被控勾結書記官　貪汙圖利認罪獲緩刑

沙鹿槍擊媒體影射詐騙集團糾紛　「螺絲」發聲：真的不是我

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

馬祖海巡以小博大　35噸小艇狂追1000噸大陸越界「盜砂輪」

桃園青埔週邊資源回收廠大火　回收廠老闆妻子葬身火場

觸電婦人遭電擊險休克　大喊「主啊！救我」後手臂燒焦倒地

不動產鑑價業者被控勾結書記官　貪汙圖利認罪獲緩刑

沙鹿槍擊媒體影射詐騙集團糾紛　「螺絲」發聲：真的不是我

美軍AV-8B「海獵鷹」戰機墜毀！飛官彈射逃生　本月第3起A級事故

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財　

Apple Card前身！賈伯斯15年前就想推信用卡　刷卡還送音樂

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

「女車手」莎莎猛喊「不要怕！」...下一秒撞車　全場尖叫

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

中職／對得起每個打席　陳凱倫換想法大膽攻

不斷更新／富邦3支安打換回1分　3局富邦1：0統一

社會熱門新聞

公務員午休墓園激戰2回　美魔女..

前妻嗆：不想顧小孩　爸抱1歲女..

偷賣油給北韓　油商嗆殺高官全家

即／淡水15歲女學生輕生墜14..

輪圈生鏽只換新胎　12秒後爆炸..

坐火車兒躺腿喝奶　他指責「這人..

沙鹿茶館槍擊內幕　2老大為3...

偷拍林志玲窗簾縫隙浴袍照　《壹..

他開上台64線撞賓士再大迴轉　..

驚悚影片曝！槽車爆衝分隔島翻覆..

橫切衝向雙黃線遭撞　後照鏡噴飛

嬤孫淡水落水　阿嬤不治

國中體育男師帶女學生泡溫泉啪啪..

鎖房門媳婦遭婆婆狠嗆「小孩不是..

更多熱門

相關新聞

「女版黃安」罵人被告：原來我這麼紅

被稱為「女版黃安」的前女F4團長Fanny劉樂妍，因在臉書上發文，罵導演關驊是「老賴導演」、「王八蛋」等，挨告妨害名譽。台北地方法院開庭，劉樂妍從大陸飛回台灣出庭，法庭外還很開心地說「我沒想到我已經這麼紅！」關驊則表示，父親看了劉樂妍的批評，氣到中風，但他希望劉樂妍能多做公益，不要隨便亂罵人。

詐騙女車手降警覺鷹眼警看破手腳

軟飯男沒錢送禮　女友送他52巴掌

歌手兒失蹤16年！60歲母怕他認不出「全臉整型」

520暴雨！淡水獨居婦「水淹大腿」嚇到發抖

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面