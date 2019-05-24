否認停止與華為合作　東芝：目前已重新開始發貨

▲ 東芝是日本八大旗艦電機製造商之一。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

芯片設計公司ARM停止與華為的業務後，有大陸媒體稱「東芝也停止合作」。對此，東芝（Toshiba Corporation）集團澄清，公司內部只是按照美國實體名單（Entity List）進行確認，貨品內是否有不符要求的零件，目前已重新開始供貨。

東芝澄清，某些媒體報導的「上海東芝公司」並不存在，且對華為公司的「暫停供貨」只是檢查作業，並未停止與華為的合作，目前已確認相關貨品「與美國禁運措施不牴觸」，重新開始供貨。

東芝聲明，公司一質嚴格遵守所在國家與地區的法律法規，並以此展開各項業務，今後也會繼續以科技為導向，為中國社會的可持續發展貢獻棉薄之力。

▼東芝澄清的聲明稿。（圖／東芝中國官網）



東芝公司23日宣布暫停對華為出貨，以檢查在中國生產的產品是否安裝美國零件、是否為「將交付給華為的貨品」。東芝發言人聲明，這些商品的交易量不高，不影響業績。

英媒《路透》日前指出，日本松下電器產業公司（Panasonic）23日在一份聲明中表示，目前已指示雇員停止與華為及相關企業的商業往來，以呼應美國政府對華為的禁令；不過，消息出現後，松下集團在大陸的官網立刻澄清，「斷供」只是謠言。

▼日本的松下公司與東芝公司都否認對華為「斷供」。（圖／路透）



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